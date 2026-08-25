Жозе Моуриньо "ще звънне един телефон", за да уреди звезда на Реал Мадрид в националния отбор

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо се готви за завръщането си край тъчлинията на "Сантяго Бернабеу". "Кралете" ще посрещнат Реал Сосиедад в мач от втория кръг на испанската Ла Лига. Срещата е от голямо значение за мадридчани. Те се стремят към втора поредна победа след трудния успех с 2:1 над Еспаньол на старта. Домакинското предимство и подкрепата на публиката би трябвало да помогнат на Реал Мадрид да спечели три нови точки и да укрепи позицията си в класирането, на фона на ранната конкуренция с Барселона, който започна сезона с убедителна победа с 5:0 над Елче.

Моуриньо: Не искам специално посрещане на "Бернабеу"

По повод завръщането си на "Сантяго Бернабеу" 13 години по-късно Моуриньо заяви: "Не искам "Бернабеу" да ме посрещне по специален начин, а по-скоро искам стадионът да посрещне отбора със своята страст. В един момент тази любов преминаваше през труден етап през миналия сезон, но сега не започваме от нулата. Аз не съм важен. Мога да контролирам емоциите си и да изляза на мача нормално, въпреки че това не е обикновен мач, защото се играе за три точки. Искам отборът да изпита нещо различно от това, което изпита миналия сезон."

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Моуриньо настоял Ендрик да остане в Реал Мадрид

Моуриньо коментира и други важни теми около отбора, но впечатление направиха думите му по адрес на Ендрик. Бразилецът бе спряган за напускане, но в крайна сметка остана в испанската столица. Сега стана ясно, че това е станало по желание на Специалния. Припомняме, че Ендрик прекара миналия сезон в Олимпик Лион, след като не попадаше в плановете на предните треньори на "кралете" - Карло Анчелоти, Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа. "Ендрик е играч, когото много харесвам. Той получи много оферти от други клубове. Аз го исках и затова не беше даден под наем или продаден", каза Моуриньо, след което коментира шансовете на Ендрик за националния отбор: "Не съм сигурен дали ще попадне в основния състав на Анчелоти, но Карло ми е приятел и ще ми се обади директно."

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