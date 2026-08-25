Член на ВСС отново опитва да премести сина си във военната прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново ще разгледа молбата на Павел Стоев, син на члена на съвета Йордан Стоев, за преместване от Софийската градска прокуратура във Военно-окръжната прокуратура в София.

Казусът предизвика въпроси заради значителната разлика в натовареността между двете структури и факта, че молбата на Павел Стоев е била подадена само няколко седмици след назначаването му в СГП.

От СГП към Военна прокуратура

Павел Стоев е назначен за младши следовател в Софийската градска прокуратура през юни, след като се класира втори в конкурса за младши следователи. На 14 юли е постъпило заявление от военно-окръжния прокурор на София Петър Димов за разкриване на нова щатна бройка, а паралелно с него Павел Стоев е поискал да бъде преназначен във Военно-окръжната прокуратура. Още: ПП-ДБ иска изключване на магистрат от ВСС заради запис с "Бойко" и "Банкята"

На 15 юли Прокурорската колегия е открила процедурата по преместването. Решението е прието без обсъждане и мотиви, като точката е гласувана заедно с други кадрови предложения.

Първоначално преместването е било включено в дневния ред за 5 август, но точката изненадващо е оттеглена, отново без публично обсъждане. Сега тя отново е в дневния ред на колегията.

Въпросите за натовареността

Един от основните въпроси около процедурата е защо Военно-окръжната прокуратура има нужда от допълнителен следовател, при положение че е сред най-слабо натоварените структури.

При предишен сходен случай атестационната комисия на ВСС е отказала преместване на следовател от Перник във Военно-окръжната прокуратура в София именно заради разликата в натовареността.

В решението са посочени конкретни данни: щатната натовареност във Военна прокуратура – София е 8 при средна за страната 39, а действителната е 9,1 при средна за страната 46,1.

Според ВСС преместването на следовател от по-натоварен орган в значително по-слабо натоварен би затруднило работата на органа, от който той се мести.

Седмица след отказа по този случай атестационната комисия е одобрила молбата на Павел Стоев, без да изложи подробни мотиви.

"Двоен аршин", питат от прокурорското сдружение

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) поиска от Прокурорската колегия публични обяснения за процедурата.

От сдружението поставят шест въпроса, сред които кой е инициатор на преместването и въз основа на какви конкретни данни е установена необходимостта от нова щатна бройка във Военно-окръжната прокуратура.

От НСБП настояват да бъдат представени сравнителни данни за щата, свободните длъжности, броя и сложността на досъдебните производства и следствените поръчки, както и реалната натовареност в двата следствени отдела.

Сдружението пита и защо кадровата необходимост на Военно-окръжната прокуратура се обезпечава чрез намаляване на щата на значително по-натоварената СГП.

Отделно се поставя въпросът защо по-рано през годината е отказано сходно преместване на друг следовател, докато сега процедурата за Павел Стоев е одобрена.

"Различното разрешаване на съпоставими кадрови случаи без публично изложени основания създава основателни съмнения за избирателност и привилегировано третиране", посочват от НСБП.

Сдружението иска да разбере и дали решението е съвместимо с ограниченията върху кадровата дейност на ВСС, чийто мандат отдавна е изтекъл. Още: Записа "Бойко" и "Банкята": ВСС ще пише правила, за да реши съдбата на магистрат

Връзката с бащата

Казусът е особено чувствителен и заради бащата на Павел Стоев – Йордан Стоев, който е член на Прокурорската колегия на ВСС.

Заради назначаването на сина му в СГП Йордан Стоев си направи отвод при гласуването по процедурата за отстраняване на градската прокурорка Емилия Русинова. От гласуването се оттегли и друг член на колегията – Калина Чапкънова.

Йордан Стоев беше обект и на искане за дисциплинарно производство по-рано тази година. 48 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи" поискаха той да бъде освободен от ВСС заради публично разпространен през 2023 г. запис, в който според Иван Гешев участва именно Стоев.

В записа се обсъжда освобождаването на Гешев като главен прокурор, като се споменават контакти с политически фигури. В разговора членове на ВСС са наречени и "въшки". Впоследствие ВСС отказа да образува дисциплинарно производство заради изтекла давност.

Кой е поискал новата бройка?

Любопитен детайл е, че заявлението за разкриване на новата щатна бройка е подадено от военно-окръжния прокурор на София Петър Димов на 14 юли – ден преди Прокурорската колегия да открие процедурата за преместване на Павел Стоев.

Димов е избран за административен ръководител на Военно-окръжната прокуратура от същия състав на Прокурорската колегия през март 2025 г. В съвета тогава е и Йордан Стоев.

Сега Прокурорската колегия трябва да реши дали да одобри окончателно преместването.

До момента публично не са представени подробни мотиви защо именно Военно-окръжната прокуратура има нужда от допълнителен следовател и защо за конкретната кадрова необходимост е избран Павел Стоев.