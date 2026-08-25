Слънцето се готви да удари Земята: Експертите прогнозират приближаването на магнитна буря G1

Ако геомагнитните условия остават все още спокойни в днешния и по-голямата част от утрешния ден, 26 август, то на 27-28 август трябва да очакваме повишаване на геомагнитната активност до ниво G1. Това може да е причинено от бърз поток от слънчев вятър, свързан с коронална дупка на Слънцето, който именно по това време ще достигне Земята. Магнитната буря обаче не се очаква да продължи без прекъсване в продължение и на двата дни. По-скоро става въпрос за възможно краткосрочно повишаване на геомагнитната активност, което за много хора може да остане незабелязано и няма да наруши обичайния им ритъм.

Въпреки това прогнозата е добре да не се пренебрегва: ниво G1 не показва просто колебания в магнитното поле, а официално класифицирана геомагнитна буря, според прогнозата на Британската геоложка служба.

По скалата за геомагнитни бури на NOAA с рейтинг от 1 до 5 това се класифицира като слаба буря. Въпреки това дори слабо смущение в магнитното поле на Земята може да повлияе на някои технологични системи: възможни са малки колебания в електропреносните мрежи и изолирани проблеми със сателитните системи и радиокомуникациите.

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Магнитната буря G1 вероятно няма да повлияе на здравето на по-голямата част от хората. Въпреки това е желателно да се поддържа режим на достатъчни часове за сън, редовни кратки почивки, поемане на достатъчно течности и избягване на прекомерна физическа активност.