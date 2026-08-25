Свързани ли са камерите на АПИ и МВР с Таки: ДБ говорят за следене на хора (ВИДЕО)

"Нека службите да проверят дали през видеонаблюдението на АПИ и МВР от фирма, свързана с Таки, не се проследяват къде отиват българските граждани и да прекратят тези договори, ако това е факт". Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента в контекста на разкритите GPS заглушители в "Драгалевци", кето той определи като събуждане на "нереформираните и зависими служби.

"Имам призив към управляващите - да не се гледат само заглушителите, а например да се събудят и за още няколко неща. Да се събудят за продуктовите такси, мнозинството може да подкрепи нашето искане Сметната палата да провери как се е захранвал моделът на Таки.

Властта може да се саъбуди за присъствието на Таки на Капитан Андреево. Там има сгради, които все още са отдадени под наем. Служебният кабинет даде проект на решение за прекратяване на наемите с фирмите на Таки на Капитан Андреево. Може би министърът на земеделието чака команда от някъде?", каза още Божанов.

От "Демократична България" припомниха, че са поискали изслушване на службите за ЕМКО, за Пловдив и за "Драгалевци". ОЩЕ: Фирма, свързана с Таки, ще изгражда новата система за следене на трафика

Защо деолигархизацията не изглежда сериозна цел?

Лидерът на ДСБ обърна внимание, че много важна част и правилно в управленската програма заема демонтажа на олитархичния модел.

"Съгласни сме с констатацията, че демонтаж на олигархичния модел е условия за развитие на всяка успешна политика и това е позиция на "Демократична България", откакто съществува коалицията. Искам да подчертая, че деолигархизация, без назоваванен а произход, основите и механизмите, по които този модел съществува, не изглежда като сериозна политическа цел. Не можем да поставяме за цел глобален демонтаж на олигархията в България, без да назовем структурите на бившата ДС, без да назовем ролята на нереформираните съвременни служби за сигурност в България в това проникване, вкореняване във всички сфери на обществения живот", смята още Кънев.

Радан Кънев отбеляза, че в новия политически сезон трябва да бъде избран Висш съдебен съвет и да бъдат направени изменения в Закона за съдебната власт, което ще покаже дали действително Румен Радев има за цел сериозна съдебна реформа или имитация, която да доведе до превземане и овладяване на досегашния порочен модел.

Геополитическата ориентация на страната: Не трябва да сме пас

Според Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България", която е част от "Демократична България" нищо не се прави и по отношение на геополитическата ориентация на страната.

"В Украйна вчера въпрос къде е България и премиерът Радев е казал, че няма много страни. Оказа се, че там са Великобритания, Германия и Франция. България трябва да бъде там, където са тези страни, а не да бием пас по всички теми, които касаят геополитическата ориентация на страната", смята още Мирчев. ОЩЕ: Божидар Божанов обвърза човека на Радев в новата КПК с разследване около Таки и "Капитан Андреево"