Историческо: Новак Джокович счупи вечния рекорд на Щефи Граф

Топ 5 в класацията за най-дълго време на върха в тениса допълват Мартина Навратилова, Серина Уилямс и Роджър Федерер. 35-годишният Джокович за първи път дебютира начело на ранглистата на 4 юли, 2011 година, като има 122 последователни седмици на върха между 2014-2016.

"Сюрреалистично е да бъдеш толкова много седмици номер едно, да се изравниш с Граф – една от великите за всички времена. Само да съм сред тези легендарни имена е ласкателно. Гордея се с това", заяви Новак Джокович, който се завръща в игра на ATP 500 турнира в Дубай след едномесечна пауза след титлата на Australian Open.

Преди началото на турнира в Дубай Новак Джокович заяви, че не чувства болка от седмица.

And still he rises 💫



With 378 weeks at the top of the @PepperstoneFX ATP Rankings, Novak Djokovic has made history, breaking the ALL TIME tennis record for the longest spot at number one 🙌 🏆 pic.twitter.com/zil7BKkKB8