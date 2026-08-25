Карлос Алкарас вече е в Ню Йорк: Не бих могъл да започна на по-добро място от тук!

Остават броени дни до завръщането на голямата тенис звезда на корта. Преди седмица Карлос Алкарас обяви, че ще играе на US Open след повече от четири месеца отсъствие поради контузия. Испанецът пропусна както Ролан Гарос, така и Уимбълдън това лято, след като получи травма на дясната китка в последния си мач, който беше на турнира на клей в Барселона през април.

4 месеца по-късно: Карлос Алкарас се завърна!

Седемкратният шампион от турнири от Големия шлем тренира във Флашинг Медоус за първи път тази година пред голяма публика на стадион "Луис Армстронг" в неделя. След тренировката си Алкарас даде кратко интервю и изрази колко е щастлив, че се е завърнал: "След няколко месеца възстановяване от контузията ми липсва всичко. Липсва ми това място, липсва ми публиката, липсват ми момчетата, които събират топките. Мисля, че не бих могъл да започна на по-добро място от тук, затова се чувствам много благодарен. Просто съм щастлив."

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Алкарас се свлече от първата до третата позиция в световната ранглиста по време на четиримесечното си отсъствие. Сега той призна, че е съществувала реална опасност да пропусне и US Open, а решението му да играе в Ню Йорк никак не е било лесно: "След повече от четири месеца решението да се върна на турнир от Големия шлем не беше лесно, но просто се опитах да дам всичко от себе си, за да бъда готов за този турнир."

Алкарас е действащият шампион в Ню Йорк, след като победи Яник Синер във финала през 2025 година. Този път шанс за среща между двамата водещи тенисисти няма, тъй като италианецът ще пропусне надпреварата заради контузия в коляното. Освен в надпреварата на сингъл, доскорошният №1 в света ще си партнира с 23-кратната шампионка от Големия шлем Серена Уилямс в турнира на смесените двойки.

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