Жалко! Инфарктен обрат изхвърли България от Световното първенство по волейбол в Доха

Огромно разочарование за България! Националният отбор за юноши под 17 години отпадна от Световното първенство по волейбол, което се провежда в Доха, Катар. "Лъвчетата" се представиха отлично в груповата фаза и се класираха за 1/8-финалите, след като записаха три от три победи. В първия си мач от елиминациите те се изправиха срещу селекцията на Венецуела. България започна много силно, като поведе с два гейма, но допусна обрат и поражение с 2:3 (30:28, 25:17, 19:25, 18:25, 12:15).

Драматично отпадане за България от Световното в Доха

Отборът, воден от Иван Станев, показа много добра игра в началото на мача. "Лъвчетата" удържаха на напрежението в първия сет, като успяха да спасят три геймбола при резултат 24:22 в полза на Венецуела. След това те поеха инициативата и спечелиха частта с 30:28. България наложи пълна доминация във втория гейм и спечели с 24:15. Изглеждаше, че трудно южноамериканският тим би спрял инерцията на нашите момчета. За съжаление, обаче, това се случи.

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България пропиля аванса си

България започна по-добре в третия гейм и се надяваше, че ще затвори мача. Южноамериканците обаче набраха скорост и обърнаха резултата, след което не изпуснаха преднината си и в крайна сметка спечелиха с 25:19. Четвъртата част беше изключително оспорвана, като двата тима си разменяха аванса. В средата на гейма венецуелците поеха инициативата и го затвориха с 25:18. Така се стигна до решаващ тайбрек. Петият гейм започна с размяна на точки до 4:4. След това "лъвчетата" поведоха с две точки, но Венецуела си върна преднината с 9:6. Макар че успяха да наваксат изоставането си, последва нова силна серия на противника. България пропусна две отлични възможности да изравни резултата, а след това се поддаде на напрежението и загуби мача с 15:12 в последната част.

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