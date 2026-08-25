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Изпусна ли Христо Янев съблекалнята в ЦСКА?

25 август 2026, 16:30 часа 678 прочитания 0 коментара

"Изглеждаха като една много разхайтена команда". Това заяви Бойко Димитров по адрес на играчите на ЦСКА в най-новия епизод на предаването "Точно попадение". Според него в мача срещу ОФИ Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа "червените" са изглеждали сякаш старши треньорът Христо Янев е изпуснал съблекалнята. Бойко обърна внимание и на ситуацията на позицията на десния бек в ЦСКА.

"Сега изглеждаха като една много разхайтена команда"

"За съжаление в мача срещу ОФИ изглеждаше, е Ицо Янев е изпуснал съблекалнята. За разлика от други мачове, които сме гледали под негово ръководство, в които ЦСКА, дори и да губи в резултата, намира начин да застрашава вратата на съперника, да стигне до гол, дори до обрат, както беше с Ботев Пловдив в началото на този сезон. Сега изглеждаха като една много разхайтена команда, което е много неприятно. И остава горчив вкус у феновете на ЦСКА и у самия Христо Янев, разбира се", започна Бойко.

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"Аз ви казах, че ЦСКА задължително трябва да търси десен бек"

"Защото, след като си отстранил Карабах и Макаби Тел Авив, по такъв начин, да не кажем да отпаднеш, но на 90% да си аут от Лига Европа е меко казано глупав. Пастор, той има своите забележки, това не е първият път, в който той се представя слабо. Още преди 2-3 предавания аз ви казах, че ЦСКА задължително трябва да търси десен бек. Взе се Каталин Иту. Добър футболист, добро крило. Надявам се да помогне на ЦСКА, но проблемът с десния бек стои", завърши Димитров. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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