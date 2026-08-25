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Сериозна конкуренция за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига – трима световни шампиони дебнат българската звезда!

25 август 2026, 16:25 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сериозна конкуренция за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига – трима световни шампиони дебнат българската звезда!

Трима световни шампиони ще бъдат съперници на Божидар Саръбоюков в скока на дължина в турнира от Диамантената лига в Цюрих (Швейцария), който ще се проведе на 27 август. Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 ще вземе участие в състезание от най-престижната лекоатлетическа верига за шести път през сезона, като досега записа три подиума – победа в Рим, втора позиция в Шанхай и трето място в Сямън.

Саръбоюков вече има пет старта в Диамантената лига

22-годишният Саръбоюков вече заслужи мястото в големия финал в скока на дължина в Диамантената лига през настоящата кампания, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в последния старт от битката за диамантения трофей в дисциплината, е двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция).

Милитиадис Тентоглу

Тентоглу, който е и световен първенец от Будапеща 2023, а по-рано през месеца спечели четвърта поредна европейска титла в Бирмингам, където Саръбоюков заслужи бронз, също ще бъде в сектора в Цюрих, както и световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) и световният шампион в зала от Торун 2026 Жерсон Балде (Португалия).

В стартовия списък са още сребърният олимпийски медалист от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 и на открито от Бирмингам 2026 Зимон Ехамер (Швейцария), както и световният рекордьор за младежи до 20 години Хорхе Оделин (Куба).

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Лека атлетика Диамантената лига Божидар Саръбоюков скок на дължина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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