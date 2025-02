"Започна да играе като №1 в света": Алкарас се изпоти срещу приятел от детството в Доха (ВИДЕО)

Световният номер 3 в тениса Карлос Алкарас записа трудна победа над 21-годишния италианец Лука Нарди с 6-1, 4-6, 6-3, за да се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите ATP 500 в Доха. Испанецът водеше със сет и 4-1 гейма във втората част, когато изведнъж Нарди заигра по фантастичен начин и влезе в уникална серия, която му донесе обрат в сета и изпращане на двубоя в решаваща трета част.

Алкарас и Нарди, които са приятели от детството и са споделяли корта многократно през младежките си години, изиграха фантастичен мач с много красиви отигравания. Изглеждаше, че Алкарас няма да има никакви проблеми, след като взе първия сет с 6-1. Във втория се стигна до аванс от 4-1 гейма и 40:40, а тогава започна и доминацията на Нарди, който спечели 15 от 16 точки, за да вземе сета с 6-4.

Luca Nardi with A FOWARD FACING TWEENER against Carlos Alcaraz in Doha.



But that wasn’t even the best part.



That drop shot was absolutely filthy.



Carlos gives him a high-five.



Magician at work. 🪄😮‍💨



pic.twitter.com/PFlKBVPMVe