"Пак заповядай": Култовата реплика на Григор, когато сбърка на празен корт (ВИДЕО)

В първия си мач Григор се изправи срещу Джордан Томпсън - тенисист, който вече бе побеждавал българина на Мастърса в Маями през 2019-а. Гришо успя да спечели трудно първия сет в тайбрек, а в средата на втората част изпусна и един от най-лесните удари в мача - в близост на мрежата и при опразнен корт.

ОЩЕ: Пас към миналото: Обрат срещу 3-ия в света носи първата ATP титла на Григор (ВИДЕО)

Томпсън спря да играе в очакване на "разстрел"

Томпсън не успя да свали ниско топката и позволи на Григор да го "разстреля". Австралиецът дори спря да играе, знаейки че няма какво да направи в тази ситуация. Гришо обаче намери начин да не завърши успешно разиграването, пращайки удара си в мрежата.

Гришо направи неочакван подарък на съперника

Вместо да излее гнева си, Григор демонстрира невероятно самообладание и просто се усмихна на своя съперник, който го гледаше изумено. Последва и култова реплика от Димитров към Томпсън: "You are welcome!" (в превод: "За нищо, пак заповядай").

Насладете се на джентълменската проява на Гришо във видеото: