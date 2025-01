Жалко! Контузия спря похода на Григор Димитров към втора поредна титла в Бризбън

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров отпадна от Иржи Лехечка на полуфиналите на турнира в Бризбън от категория АТР 250. Хасковлията се отказа заради контузия при изоставане с 0:1 сета (4:6) и 4:4 във втората част. Така Гришо не успя да защити титлата си от миналата година и да триумфира общо за трети път в надпреварата. В двубоя за трофея чехът ще спори с победителя от двойката Райли Опелка - Джовани Мпечи Перикар.

Срещата на "Пат Рафтър Арена" започна с лесно спечелени подавания и за двамата състезатели. В четвъртия гейм се стигна до равенство 40:40, но чехът овладя ситуацията. При последвалия сервис на Гришо пък Лехечка проби за 3:2, като хасковлията допусна няколко непредизвикани грешки. 28-ият в света лесно затвърди брейка, а до края на сета убедително печелеше подаванията си, за да поведе с 1:0 в общия резултат.

ОЩЕ: Магия с една ръка: Григор Димитров пак обра овациите (ВИДЕО)

Твърдо решен да се върне в мача, Гришо стартира втората част със спечелен гейм на 0 и веднага бе близо до пробив. Иржи Лехечка обаче показа характер при 40:40 и не стъпи накриво. Хасковлията бързо-бързо печелеше сервисите си, но и чехът не му отстъпваше. При 3:4 Григор Димитров отново докара нещата до равенство и пак малко не му достигна за пробив.

След този гейм първата ни ракета поиска медицински таймаут, тъй като изглежда бе разтегнал, и се запъти към съблекалните в компанията на физиотерапевт. Най-добрият ни тенисист се завърна на корта. Опита да продължи. Само минута по-късно обаче Гришо усети болка и реши да се откаже по медицински причини.

До момента в турнира хасковлията бе елиминирал последователно Яник Ханфман, Александър Вукич и Джордан Томпсън. Григор Димитров имаше всички шансове на триумфира и дори пътят му бе разчистен от Райли Опелка, който отстрани номер 1 в схемата Новак Джокович (подробности четете в линка).

Defending champion in Brisbane Grigor Dimitrov retires at 4-4 in the second set vs Jiri Lehecka.



Had an Issue with left thigh/glutes area and couldn’t continue after MTO. pic.twitter.com/wssutDDlel