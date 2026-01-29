Войната в Украйна:

Джокович изригна срещу журналист: Неуважително е, че не споменахте периода, когато доминирах на „мейджърите“ (ВИДЕО)

29 януари 2026, 12:15 часа 365 прочитания 0 коментара
Новак Джокович се класира за полуфиналите на Australian Open, след като съперникът му на 1/4-финалите Лоренцо Музети се отказа заради контузия. Сърбинът извади голям късмет, че италианецът получи травма, тъй като преди това изоставаше с 0:2 сета. След края на двубоя Ноле обаче изпусна нервите си и се скара с един от журналистите, които отразяват Откритото първенство на Австралия.

Въпросът, който вбеси Джокович

Джокович бе попитан от журналиста какво мисли по въпроса, че в началото на кариерата си е преследвал Роджър Федерер и Рафаел Надал, а сега преследва лидерите в световната ранглиста - Карлос Алкарас и Яник Синер. Ноле се вбеси от въпроса и изригна като сподели, че е неуважително да не се споменава периода, в който самият той доминираше в турнирите от Големия шлем.

Ноле изпусна нервите си

„Струва ми се малко неуважително, че не споменахте периода, когато доминирах на „мейджърите“. Не се чувствам като да преследвам Карлос и Яник. Роджър и Рафа винаги ще бъдат моите най-големи съперници. Уважавам всичко, което правят Синер и Алкарас, и всичко, което ще правят. Това е естествен цикъл в спорта. Може би ще се присъедини и някой трети, за когото аз ще стискам палци, защото и аз бях третият човек в началото“.

„Аз не се чувствам като да преследвам, аз пиша своята история. От гледна точка на резултатите, искам да стигам до финала на всеки турнир, особено на „мейджърите“ – те са една от най-големите причини да продължавам да играя. По-добри ли са от мен? Да, на феноменално ниво сме. Но това не означава, че излизам на корта с бяло знаме“, заяви Новак Джокович.

Бойко Димитров
