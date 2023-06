Вездесъщ Джокович отказа Рууд за историческа 23-та титла от Големия шлем (ВИДЕО)

Рууд започна отлично срещата - със сервис гейм на нула, а след това и проби Джокович в "маратонски" гейм. Постепенно обаче Новак стабилизира играта си и върна пробива в седмия гейм, за да докара сета до тайбрек. Там Новак за шести път в турнира не направи нито една непредизвикана грешка и спечели със 7:1 точки.

Djokovic unforced errors this Roland-Garros



Third set tiebreak vs Kovacevic - 0

First set tiebreak vs Fucsovics - 0

First set tiebreak vs Davidovich Fokina - 0

Second set tiebreak vs Davidovich Fokina - 0

Second set tiebreak vs Khachanov - 0

First set tiebreak vs Ruud - 0