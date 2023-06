Забравете за 23-те титли - чуйте само емоционалната реч на Джокович (ВИДЕО)

Джокович изнесе емоционална реч на централния корт "Филип Шатрие", с която накара всички по трибуните и пред малките екрани да настръхнат. Сърбинът започна на френски език - от уважение към домакините, а след това премина на английски, за да поздрави Каспър Рууд, но не толкова за играта му, а за чисто човешките му качества.

Кулминацията в речта на Джокович обаче настъпи, когато направи мотивационно обръщение към всички деца и младежи по света, които мечтаят за успехи в спорта и в живота. Той мотивира младите да вземат съдбата си в свои ръце и да създадат сами своето бъдеще, без да мислят за това какво е станало в миналото.

Ето част от посланието на Джокович след финала:

"Знам, че говоря много, но искам да използвам момента, за да кажа още няколко неща. Моите деца са тук и аз винаги се опитвам да им оставям някакви послания, някакви ценности, които да извлекат за себе си. Искам да се обърна и към всички млади хора, които преследват някакви цели в спорта или в нещо друго...

Бях на 7, когато мечтаех да спечеля Уимбълдън и да стана номер 1 един ден. Едно нещо е сигурно: имам усещането, че имах силите да създам собствената си съдба. Опитвах да пресъздам всяко едно нещо в живота ми. Не просто да вярвам, но и наистина да го почувствам с всяка клетка в тялото ми.

Посланието ми е: бъдете в настоящето, забравете какво е станало в миналото. Бъдещето е нещо, което ще се случи. Но ако искате по-добро бъдеще, създадете го. Вземете нещата в свои ръце и създайте бъдещето си."

