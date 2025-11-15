4 причини, поради които прекомерното прозяване не бива да се игнорира

Може да изглежда като знак на тялото, че ви е скучно или ви се спи, но прозяването може да ви казва нещо повече. Клиничните изследвания показват, че прозяването не винаги е нещо незначително. Многократното прозяване е свързано с някои здравословни проблеми.

Микроневрографията, техника, която позволява на учените да записват нервни сигнали при живи хора, показа, че прозяването причинява временно потискане на активността на мускулните симпатикови нерви, което намеква за повишаване на парасимпатиковия контрол . Междувременно, изследователи на инсулт предполагат, че прозяването може да служи като механизъм за охлаждане на мозъка, задействан, когато ключови терморегулаторни центрове са нарушени.

Тези открития показват, че прекомерното прозяване може да не е невинна прищявка, а по-скоро червен флаг, сочещ към сериозни неврологични или автономни промени.

1.Неврологични разстройства

Изследванията показват, че прекомерното прозяване понякога е свързано със сериозни мозъчни състояния, включително епилепсия, инсулт и мозъчни лезии.

В един документиран случай, видео-ЕЕГ записи разкриха, че честите епизоди на прозяване всъщност са част от фронтални лобови припадъци.

Забележка: Въпреки че прозяването само по себе си не е доказателство за мозъчно разстройство, когато се комбинира с други симптоми, като замаяност, слабост или когнитивни промени, то е знак да потърсите медицинска помощ.

2. Свръхактивенавтономна нервна система

Прозяването отразява и активността на автономната нервна система (АНС), която контролира неволеви телесни функции като сърдечен ритъм, храносмилане и кръвно налягане. Проучванията показват, че прекомерното прозяване може да показва дисбаланс между симпатиковата и парасимпатиковата система.

Казано по-просто, прекомерното прозяване може да е едва доловим сигнал, че „автоматичната система за контрол“ на тялото ви не работи перфектно.

3. Мозъкът се бори да поддържа оптимална температура

Докато случайното прозяване е нормално, честото или неконтролируемо прозяване може да показва, че мозъкът ви се бори да поддържа оптимална температура.

Изследванията показват, че прозяването помага за регулиране на температурата на мозъка чрез увеличаване на кръвния поток и поемане на по-хладен въздух чрез дълбоко вдишване. При пациенти с определени видове инсулт, прекомерното прозяване е свързано с лезии в мозъчни области, които контролират регулирането на температурата, като инсулата. Според проучванията това показва, че прозяването може да е начинът на мозъка да компенсира, когато неговите терморегулаторни центрове са нарушени.

4. Майски сигналметаболитни нарушения

Прозяването се влияе от мозъчните химикали и метаболитните промени. Изследване, публикувано в JAMA networks, показва, че прозяването е тясно свързано с допамина, невротрансмитер, който регулира настроението, мотивацията и движението. Изследването подчертава, че прозяването е свързано с допаминова дисфункция.