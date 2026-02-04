Какво да ядете преди лягане, без да вдигнете кръвната захар

Закуските преди лягане често имат лоша репутация, но здравословните варианти със сигурност съществуват. Ключът е да се търси такава, която няма да повиши кръвната ви захар точно преди лягане, като по този начин попречи на ценния сън. (Разбира се, няма да искате нищо с кофеин, а и алкохолът не е най-добрата идея ). Вместо това, специалистите по сън препоръчват да се избират хранителни групи, които ще задоволят глада ви, ще поддържат нивата на кръвната захар стабилни и ще осигурят някои релаксиращи ползи.

Ето какво да търсите в храните и напитките, които насърчават съня, когато се консумират умерено. „Важно е да се намери баланс между твърде много и недостатъчно“, предупреждава Ли Ослунд, доктор по философия, клиничен психолог и експерт по съня в Sleep Cycle , пред mbg. „Тежките хранения близо до лягане могат да окажат отрицателно въздействие върху съня, но също не се препоръчва лягане на празен стомах.“

Добавете ги в списъка си за пазаруване, предварително ги порционирайте, за да са лесни за грабване през нощта и се пригответе за малко по-спокойна почивка.

Магнезий

Магнезият е основен минерал, от който телата ни се нуждаят ( но много от нас не получават достатъчно ). Той играе роля в насърчаването на всичко - от здравето на мозъка, сърцето, мускулите и скелета до - както се досещате - качеството на съня .* Като такива, богатите на магнезий храни заслужават място във вашата закуски преди лягане.

Ослунд препоръчва бадеми, които също са богати на фибри, полезни за кръвната захар.

Фибри

„Смята се, че храните с високо съдържание на фибри подобряват дълбокия сън “, обяснява д-р Ниши Бхопал, психиатър, специализиран в медицината на съня. Докато сладките лакомства ще повишат кръвната захар и ще нарушат по-дълбоките фази на сън , Бхопал казва, че фибрите, минимално преработени храни могат да помогнат за стабилизиране на кръвната захар и да ви държат сити до сутрешната ви аларма.

Ядки, семена и някои плодове, зеленчуци и бобови растения могат да се поберат преди лягане. Можете също така да разбъркате любимата си добавка с фибри в кисело мляко или билков чай.

Триптофан

Децата, които пият топло мляко преди лягане, са на прав път. Бхопал обяснява, че триптофанът в млякото и някои немлечни алтернативи, като овесено или бадемово мляко, имат релаксиращ ефект и могат да намалят времето, необходимо за заспиване. За да го направи по-вълнуващо, Бхопал обича да комбинира мляко със здравословни подправки като куркума, карамфил, индийско орехче и канела, за да направи златно мляко.

Самото отпиване от този затоплящ тоник може да помогне на тялото и ума ви да се отпуснат от деня и да се превърнат в самостоятелен успокояващ ритуал. „Предпазното условие е да не пиете твърде много течности преди лягане, защото това може да ви накара да се събудите и да отидете до тоалетната“, добавя Бхопал. „Обърнете внимание на тялото си и вижте какви са неговите нужди.“