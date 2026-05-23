Лекар предупреждава: Тези витамини могат да причинят предозиране

Д-р Аамир Хан предупреди да не се приемат определени хранителни добавки , отбелязвайки, че индустрията е слабо регулирана, което означава, че потребителите често не знаят точно какво приемат. Въпреки че тялото се нуждае от редица витамини и минерали, за да функционира оптимално, повечето от които трябва да си набавяме от здравословна и балансирана диета, много хора се обръщат към хранителните добавки. Но с някои от тях съществува риск от предозиране, пише британският „Mirror“.

Жените над 40 години трябва да включат тези пет хранителни добавки в диетата си

Опасностите от желирани витамини

В предаването „Лорейн“ по ITV, д-р Хан специално се спря на все по-популярните желирани добавки. Въпреки че тази форма може да насърчи редовния прием, тя носи и определени рискове, главно поради високото съдържание на захар.

„Що се отнася до желираните добавки, повечето добавки днес се предлагат в тази форма, независимо дали е витамин D, магнезий или креатин. Това е добре, защото ако имате нужда от хранителна добавка, най-важното е да я приемате редовно. Тъй като желираните добавки имат вкус на бонбони, хората ще ги приемат по-редовно и ще си набавят необходимите хранителни вещества“, обясни той.

Въпреки това, той веднага отправи предупреждение

„Опасността е, че те могат да съдържат захар и подсладители, което не е добре, особено ако приемате твърде много от тях. Освен това, тъй като са толкова вкусни, хората просто продължават да ги ядат в по-големи количества, така че можете да предозирате витамините от желирани добавки“, каза д-р Хан.

Промишленост без достатъчен надзор

Говорейки за хранителните добавки като цяло, той подчерта, че потребителите не винаги могат да бъдат сигурни какво приемат. Според него в индустрията липсва подходяща регулация, което означава, че клиентите не получават непременно това, което очакват.

Този витамин е ключов за поддържане на основни жизнени функции

„Проблемът с индустрията за хранителни добавки като цяло е, че тя не е регулирана като лекарствата. Поради това не знаем точно какво има в тези продукти и в какви количества. Някои проучвания показват, че те съдържат 10 до 12 пъти препоръчителната доза или незначително количество. Така че там няма регулация и това е проблем“, обясни той.