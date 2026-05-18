Това е препоръчителното количество червено месо, което можете да консумирате за един ден

И така, колко червено месо можем да консумираме, за да останем здрави?

Никоя друга храна не е предизвикала толкова много дебати в медицината и кулинарията, колкото червеното месо - колко можем да ядем, за какво е полезно и за какво е вредно, дали прекомерната консумация може да повлияе негативно на здравето на сърцето - са само някои от най-често задаваните въпроси, а в този текст експертите предоставят отговорите.

Лекар: Какво е червеното месо и как влияе на холестерола

Първо, трябва да се изясни какво се счита за червено месо.

Стивън Копецки, кардиолог в клиниката Майо, казва, че има няколко вида – говеждо, телешко, агнешко, дивечово и козе месо. Свинското месо се класифицира хранително като червено месо, но в кулинарния план често се класифицира като бяло.

Още: Защо витамините от група В са толкова важни? В кои храни трябва да ги търсим?

Копецки казва, че тези видове се разделят на три категории: смляно месо, преработено месо и последната категория е парче месо в „естествената“ му форма като пържола. То не е преработено, няма добавки. Ако вече ядете червено месо, изберете го в тази форма.

Кой са най-лошите храни, които причиняват възпаление?

Защо червеното месо изобщо се счита за вредно?

Съединенията, открити в червеното месо, причиняват възпаление и дразнене на телесните ни тъкани. Това е леко дразнене, но с годините то се „натрупва“ и води до различни проблеми, обясни Копецки, добавяйки, че може да увреди лигавицата на артериите ни.

А това от своя страна води до атеросклероза, инфаркти и инсулти. Може да доведе и до болестта на Алцхаймер.

Още: Тази любима сутрешна напитка забавя стареенето

Диетолозите посочват, че това не са единствените недостатъци на червеното месо. Ако го ядете всеки ден, увеличавате риска от образуване на съединение – триметиламин H-оксид – което е свързано със сърдечни заболявания. Кардиолозите са съгласни.

Преработеното месо е свързано със сърдечни заболявания, рак и диабет. Хората, които рядко консумират червено месо, са по-малко склонни да развият тези заболявания.

И така, колко червено месо можем да консумираме, за да останем здрави?

Всичко зависи от категорията червено месо. Каймата и преработеното месо трябва да се избягват, а пълнозърнесто месо, като например пържола, може да се консумира, но не повече от 85 грама на ден или 595 грама на седмица. Много пациенти казват, че ядат месо два или три пъти седмично и то е предимно пържола, но трябва да се вземе предвид размерът на пържолата. Обикновено е около 500 грама, което е по-малко от препоръчителния седмичен прием.

Още: Диетолозите разкриха: Най-добрата късна закуска за спокоен сън

Експертите подчертават, че препоръчителното количество за прием е еднакво за мъжете и жените.

Въпреки че някои хора смятат, че елиминирането на червеното месо от диетата е строго, тъй като, както се казва, хората ядат месо от началото на времето, експертите посочват, че тогава не е имало преработени храни, хормони, добавки в животновъдството или подобни вредни вещества в месната индустрия и че е нормално диетите да се променят през вековете.