Никога НЕ поливайте стайни растения по това време

С настъпването на зимата, когато времето се захлади и дните се скъсят, стайните растения забавят растежа си или изпадат в латентно състояние. С промяната на моделите им на растеж, трябва да се променят и навиците ни за поливане.

Ето какво трябва да знаете за поливането на стайни растения през зимата, за да поддържате колекцията си буйна, здрава и готова да расте отново през пролетта.

Поливайте по-рядко

Тъй като растежът се забавя с по-късите зимни дни, растенията се нуждаят от по-малко вода, за да се поддържат. Това означава, че вероятно ще трябва да поливате растенията си по-рядко през зимата, отколкото през пролетта и лятото.

Въпреки това е добра идея да поливате обилно, а не на малки дози. Давайте на растението си достатъчно вода, така че течността да изтича през отворите на дъното на саксията.

Растенията се нуждаят от вода, за да живеят, и знанието кога да ги поливате е също толкова важно за тяхното здраве, колкото и получаването на точното количество вода. А времето на поливане влияе върху това колко ефективно може да се абсорбира водата.

Поливането в неподходящо време може да увеличи риска от нападение от вредители, развитие на мухъл и гъбички, както и гниене на листата, стъблата и корените. Това е повече от достатъчна причина да проверите кога е най-подходящият период за поливане.

В естествена среда растенията получават вода съвсем случайно, когато вали. В затворени помещения обаче, където можем да поемем контрол, най-идеалното време за поливане е рано сутрин.

Повечето растения се нуждаят най-много от вода сутрин, преди слънцето да грее с пълна сила. Поливането сутрин е добра стратегия и за растения, които не получават толкова естествена слънчева светлина, колкото биха искали, тъй като дневната светлина помага да се предотврати застоя на вода, така че тя да не се задържа твърде дълго на повърхността на почвата.

Що се отнася до периодичното поливане, което е особено необходимо за въздушните растения и папратите – най-добре е да го правите от време на време сутрин и вечер. Сутрешното пръскане им помага да се подготвят за новия ден, докато вечерното пръскане помага за попълване на допълнителната влага, загубена от слънчевите лъчи. Това е особено важно за растенията, растящи в по-сухи райони.

Най-лошото време от деня за поливане на стайни растения, особено при горещо и слънчево време, е обяд. През това време топлината кара водата да се изпарява бързо, намалявайки способността ѝ да достигне до корените на растението. Освен това, водните капчици по листата могат да действат като лупа и да причинят изгаряне на листата.