Вечерен виц: Една блондинка се мотае
- К’во продавате? - усмихнато попитала блондинката.
- Семки от круши - съвсем сериозно отговорил продавачът.
- И за какво се ползват?
- Като ги ядеш, ставаш по-умен.
- Сериозно!?
- Да.
- Колко струват?
- 10 семки са 10 лева.
Блондинката започнала да се колебае. Много дебела цената. Помислила малко и казала:
- Добре. Дай ми десет бройки. Блондинката купила семките. Изяла ги. Изведнъж се замислила и след малко казала:
- Ама аз за 10 лева щях да си купя няколко килограма круши. А там щеше да има много семки.
- Видя ли че действа. Вече поумня.
Блондинката пак се замислила:
- Вярно бе! Наистина действа! Дай още 10 семки!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове