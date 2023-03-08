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Вечерен виц: Една блондинка се мотае

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Вечерен виц: Една блондинка се мотае
Снимка: iStock

Една блондинка се мотае из зеленчуковия пазар. Изведнъж гледа, на една сергия някакъв тип продава някакви странни неща. Отишла да разгледа.

- К’во продавате? - усмихнато попитала блондинката.

- Семки от круши - съвсем сериозно отговорил продавачът.

- И за какво се ползват?

- Като ги ядеш, ставаш по-умен.

- Сериозно!?

- Да.

- Колко струват?

- 10 семки са 10 лева.

Блондинката започнала да се колебае. Много дебела цената. Помислила малко и казала:

- Добре. Дай ми десет бройки. Блондинката купила семките. Изяла ги. Изведнъж се замислила и след малко казала:

- Ама аз за 10 лева щях да си купя няколко килограма круши. А там щеше да има много семки.

- Видя ли че действа. Вече поумня.

Блондинката пак се замислила:

- Вярно бе! Наистина действа! Дай още 10 семки!

 

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