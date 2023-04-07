Вечерен виц: Оо Мите
- Току-що изпратих тъщата. Кеф!
- Ама много ти е мръсно лицето, устата. К'во си правил?
- Целувах влака.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове