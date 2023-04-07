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Вечерен виц: Оо Мите

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Вечерен виц: Оо Мите
Снимка: iStock

- Ооо-о, Мите, здравей! Страхотно изглеждаш, този път!

- Току-що изпратих тъщата. Кеф!

- Ама много ти е мръсно лицето, устата. К'во си правил?

- Целувах влака.

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Вечерен виц: Оо Мите

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