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Вечерен виц: В пощата

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Вечерен виц: В пощата
Снимка: Istockphoto.com

В пощата оплешивяващ мъж на средна възраст методично поставя печати "С любов" на ярко - розови пликове с изрисувани сърца. После вади флаконче с парфюм и започва да пръска пликовете. Любопитен посетител се приближава към него и го пита какво прави. Мъжът отговаря:

- Изпращам хиляда картички за Свети Валентин с надпис "Познай от кого!".

- Но защо?

- Адвокат съм по бракоразводни дела...

 

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