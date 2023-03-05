Вечерен виц: В пощата

В пощата оплешивяващ мъж на средна възраст методично поставя печати "С любов" на ярко - розови пликове с изрисувани сърца. После вади флаконче с парфюм и започва да пръска пликовете. Любопитен посетител се приближава към него и го пита какво прави. Мъжът отговаря:

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