Вечерен виц: В пощата
- Изпращам хиляда картички за Свети Валентин с надпис "Познай от кого!".
- Но защо?
- Адвокат съм по бракоразводни дела...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове