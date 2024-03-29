Виц за добро утро: Майка към дъщеря
- Дъще, мъжът трябва да се избира умно! Виж баща си - разбира от електричество, от водопровод, от мебели, може да поправи абсолютно всичко, което се развали. Ако си намериш мъж като него, никога няма да имаш нищо ново!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове