Виц за добро утро: Майка към дъщеря

Майка към дъщеря:

- Дъще, мъжът трябва да се избира умно! Виж баща си - разбира от електричество, от водопровод, от мебели, може да поправи абсолютно всичко, което се развали. Ако си намериш мъж като него, никога няма да имаш нищо ново!

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