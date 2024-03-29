Webground
Днес 22 Вчера 245

Виц за добро утро: Майка към дъщеря

180
Виц за добро утро: Майка към дъщеря
Снимка: iStock

Майка към дъщеря:

- Дъще, мъжът трябва да се избира умно! Виж баща си - разбира от електричество, от водопровод, от мебели, може да поправи абсолютно всичко, което се развали. Ако си намериш мъж като него, никога няма да имаш нищо ново!

 

Вицове за Иванчо

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: На риболов

Виц на деня: Да се срещнем

Виц за добро утро: Срещат се двама

Вечерен виц: Въпрос към радио "Ереван"

Виц на деня: Момченце и момиченце

Виц за добро утро: Въпрос към габровец

Вечерен виц: Стои си таткото

Виц на деня: Най-бързите същества

Виц за добро утро: Кккак сси?

Вечерен виц: В социалните мрежи

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Политическа криза или добре подготвен сценарий: Любомир Аламанов в “Отговорите“ (ВИДЕО)

В политическа криза ли сме, или ставаме свидетели на добре п...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Виц за добро утро: Майка към дъщеря
Виц за добро утро: Майка към дъщеря

Майка към дъщеря: - Дъще, мъжът трябва да се избира умно! Виж баща си - разбира от електричество, от водопровод, от мебели, може да поправи абсолютно...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Смяна на времето 2024: ето кога минаваме към лятно часово време
Смяна на времето 2024: ето кога минаваме към лятно часово време

Към лятното часово време с един час напред ще преминем 3 часа след полунощ на 31 март (неделя). Тогава в 3:00 часа стрелките на часовника ще се преместят...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Смяна на времето 2024: ето кога минаваме към лятно часово време
Смяна на времето 2024: ето кога минаваме към лятно часово време

Към лятното часово време с един час напред ще преминем 3 часа след полунощ на 31 март (неделя). Тогава в 3:00 часа стрелките на часовника ще се преместят...