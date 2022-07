Видин посрещна Джулай морнинг

За поредна година в навечерието на 1 юли Община Видин организира интересни прояви. Много видинчани и гости на града се събраха пред сцената до крепостта „Баба Вида“, за да слушат хубава музика и се забавляват заедно в очакване на първите слънчеви лъчи. Заместник-кметът на Общината Борислава Борисова също бе сред хората.

Програмата започна в 21 часа с изпълнения на местните рок банди Course of the river и Crimson Waves. След това градуса на настроението повдигна колоритната група „Северозападняците“ от град Вършец, която бе приета свойски от видинската публика.

Кулминацията на вечерта бе участието на популярните и атрактивни Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени (Иван Лечев, Стунджи Янкулов, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов - Еко), които зрителите посрещнаха с бурни аплодисменти.

Входът за всички прояви беше свободен. А много ентусиасти останаха, за да посрещнат на брега на река Дунав изгрева на юлското слънце, който се свързва и с надеждата за ново, градивно начало в живота на всеки.

Събитията за Джулай морнинг са част от културния календар на Община Видин и се организират със съдействието на Event Masters и подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.