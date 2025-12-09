Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

Образователният министър Красимир Вълчев коментира бюджета за догодина. Пред журналисти в Пазарджик той заяви, че текущите разходи в него са добре, но капиталовите са недостатъчни. По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование.

"Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата", обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

