08 декември 2025, 23:58 часа 340 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед показа мускули срещу тотален слабак във Висшата лига във вечерта на Фернандеш

Манчестър Юнайтед постигна категоричен успех с 4:1 при визитата си на Уулвърхямптън в двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. На "Молиню" в герой на вечерта се превърна капитанът на "червените дяволи" Бруно Фернандеш, който блесна с две попадения и една асистенция към Мейсън Маунт. Браян Мбемо също се разписа за гостите. В хода на срещата Белгард бе изравнил за "вълците", които остават на дъното с 2 точки. Юнайтед е шести с 25 пункта.

Гостите натиснаха от самото начало. Още в осмата минута Джонстън трябваше да демонстрира рефлекс, за да спре Дало. Малко по-късно и Мбемо тества стража, който пак се справи. В средата на полувремето логичното се случи. Каземиро отне топката и намери Куня, който не подаде по най-добрия начин за Фернандеш. Португалецът пък се подхлъзна, но някак успя да вкара топката в мрежата, като ситуацията изглеждаше леко комична.

В 29-ата минута Юнайтед направи голям пропуск. Последователно в рамките на секунди Мбемо пропусна срещу вратаря, удар на Куня бе изчистен пред голлинията, а Диало не намери целта. До почивката Куня и Диало изтърваха още златни шансове. Противно на логичното, домакините изравниха в края на първата част. Точен бе Белгард.

Възпитаниците на Рубен Аморим вдигнаха темпото след паузата. В 52-рата минута те организираха бързо нападение. Дало избяга от защитата и пусна на празна врата за Мбемо, който не сгреши - 1:2. Десетина минути по-късно Фернандеш намери по красив начин Маунт, който от воле се разписа за 1:3. Джонстън блесна с невероятно спасяване в 67-ата минута, когато изби удар с глава на Куня.

Интригата бе убита в 82-рата минута. "Червените дяволи" получиха правото да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Бруно Фернандеш, който реализира.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
