Рублата се стабилизира. Какво следва?

Към края на годината руската рубла възстанови до голяма степен позициите си спрямо щатския долар и еврото до нивата от преди нахлуването на Русия в Украйна: на пети декември официалният курс бе 76,97 рубли за долар, което е най-високата стойност на рублата от две години и половина насам. Преди началото на войната доларът струваше само няколко рубли повече.

Същевременно в руската икономика се струпват все повече проблеми : ръст практически няма, кредитите остават скъпи заради високата основна лихва, инфлацията макар да спада, остава висока. На този фон силната рубла като че ли разведрява нещата, но това всъщност не е точно така.

Динамиката на курса на рублата през 2025 година

Динамиката в курса на рублата през 2025 година бе изненада за всички. Очакванията и на правителството, и на много от експертите бяха за среден курс от 96,5 рубли за долар. На този фон рублата обаче рязко укрепна, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников нарече това „гигантско предизвикателство".

Укрепването на националната валута може да бъде добра новина за гражданите, които използват много вносни стоки и често пътуват в чужбина. Дори вносът да не поевтинява, поне не поскъпва. Но за правителството това е проблем - при пресмятането в рубли приходите от износа намаляват.

През 2025 година приходите на Русия от износа и без друго се оказаха под натиск заради спада в световните цени на петрола . А укрепването на рублата засили този ефект. В резултат приходите на Русия от износа на енергоносители са спаднали за година с 22,4 процента, което се равнява на 2,3 трилиона рубли.

„Експертите и досега нямат единно мнение за причините за засилването на рублата, макар ефектът от редица фактори да не предизвиква съмнения у никого", резюмира икономистът Сергей Алексашенко.

Той обръща внимание, че укрепването на националната валута обичайно води до ръст на вноса, а отслабването ѝ го потиска. Вносът в Русия обаче остава стабилен, без да е ясно защо е така. „Вероятно основните ограничения за увеличаване на вноса, наред с трудностите с разчетите и логистиката, са свързани с проблеми с търсенето на търговски партньори, готови да работят с

Русия в условията на голяма неопределеност", предполага икономистът.

Какво ще стане с курса на рублата?

Прогнозите на анализаторите са, че към края на годината рублата ще отслабне, но с малко: доларът ще струва 84 рубли, а еврото - 98,15.

По-голямо отслабване може да се очаква през следващата година - заради намаляването на основната лихва, съкращаването на обемите на продаваната от държавата валута и риска от спад в експортните приходи заради санкциите срещу „Лукойл" и „Роснефт" .

Източник: Дойче веле