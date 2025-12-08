Лайфстайл:

Сагата между Салах и Слот се разраства, а Ливърпул страда и от други кадрови проблеми

Сагата между Салах и Слот се разраства, а Ливърпул страда и от други кадрови проблеми

Напрежението в Ливърпул расте! Мърсисайдци официално отстраниха голямата си звезда Мохамед Салах от състава за гостуването в Шампионската лига срещу Интер. Египтянинът разтърси "Анфийлд" с интервю след равенството 3:3 срещу Лийдс - мач, в който не участва. Атакуващият състезател заяви, че се чувства хвърлен под автобуса и няма никаква комуникация с мениджъра Арне Слот. Междувременно английският гранд страда и от други кадрови проблеми.

Ливърпул без Салах срещу Интер

„Уведомихме го, че няма да пътува с нас. Това е единствената комуникация от наша страна към него. Преди събота двамата сме разговаряли много – понякога по-дълго, понякога по-кратко. Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Когато играч каже такива неща, ние трябва да реагираме като клуб. И виждате, че него го няма тук тук“, заяви Слот на пресконференция.

Въпреки че египетският национал тренира със съотборниците си преди следобедния им полет, той не е бил в самолета, който е излетял от летище „Джон Ленън“. Клубът обаче настоява, че отсъствието на Салах не е по дисциплинарни причини, а е въпрос на селекция.

Отсъствието на Салах увеличава кадровите проблеми на Слот, тъй като нападателите Коди Гакпо и Федерико Киеза, както и халфът Ватару Ендо също не са пътували поради здравословни проблеми.

Джем Юмеров
