"Безсилните европейци могат само да се ядосват, докато Тръмп ги отстранява от сделката за Украйна": Статията, която американският президент сподели

Безсилни европейци могат само да се ядосват, докато Тръмп правилно ги отстранява от сделката за Украйна. Материал с такова заглавие публикува американският президент Доналд Тръмп на профила си в собствената си социална мрежа Truth Social. Анализът е на New York Post и е посветен на последните мирни планове за прекратяване на войната в Украйна.

Ето и материала без редакторска намеса:

Провалът има много бащи, но успехът е сирак. Това преобръща обичайното положение на нещата, но когато става въпрос за войната в Украйна, европейците преобърнаха начина, по който обикновено се управляват държавните дела.

През февруари се навършват четири години, откакто Русия нахлу в Украйна. Войната е брутална патова ситуация. Ако продължи така, може да се превърне в брутална руска победа.

Компанията „Уиткоф, Рубио и Кушнер“ предложи мирен план от 28 точки, който би могъл да защити американските интереси, да стабилизира отношенията с Русия и да постигне нов баланс на силите. Планът е тройна победа за европейците, но те се държат като големи губещи.

Съгласно споразумението Украйна запазва суверенитета си и може да се присъедини към Европейския съюз. Русия запазва източните райони на Украйна, които са били рускоезични преди войната, както и Крим, който Русия държи от 2014 г. заедно с и важните черноморски пристанища на полуострова.

Украйна няма да се присъедини към НАТО и НАТО няма да разположи войски в страната. Но Украйна ще има гаранции за сигурност от НАТО, а постоянната ѝ армия ще бъде повече от два пъти по-голяма от тази преди войната, което ще я превърне в буферна държава с предимства.

Съединените щати ще посредничат в диалог между Русия и НАТО за успокояване на източния фланг на НАТО, което ще позволи на европейците да се върнат към важния бизнес – поставянето на крем в сладкишите за закуска и работата по 35 часа седмично.

Но европейците биха предпочели да рискуват война по условията на Путин, отколкото мир по условията на Тръмп. Миналата седмица, според препис от евроконферентен разговор, изтекъл в германския вестник Der Spiegel, френският президент Еманюел Макрон предупреди, че Съединените щати ще „предадат“ Украйна, като отстъпят територия, без да предоставят достатъчни гаранции за сигурност.

Малкият Еманюел беше първият, който изтича до Москва и моли Путин за милост още през 2022 г. Германският канцлер Фридрих Мерц пък предупреди украинския лидер Володимир Зеленски да бъде „изключително внимателен“. Уиткоф, Рубио и Кушнер, каза той, „играят игрички както с вас, така и с нас“. Фридрих, това се нарича дипломация. „Не можем да оставим Украйна и Володимир сами с тези момчета“, каза финландецът Александър Стуб, сякаш проверяваше миналото на детегледачка.

Европейците са пацифисти, които искат да удължат войната, воини, които нямат мечове, стратези, които нямат никаква представа – и съюзници, които заговорничат и се присмиват на своя американски покровител и защитник, когато той се стреми да сложи край на война, за чието започване е допринесла тяхната суета.

Подобно на децата, европейците очакват да избегнат последствията от своята незрялост, докато тропат с крака, защото възрастните не са справедливи – и протягат ръце за допълнителни джобни пари. Някои от лидерите в призива на Der Spiegel твърдяха, че ЕС, а не САЩ, трябва да реши как руски активи на стойност 300 милиарда долара, които понастоящем са замразени в европейски банки, трябва да бъдат размразени и изразходвани в Украйна.

Именно за това са всъщност възраженията им срещу мирния план на Тръмп. Те не искат само голямо парче, когато тортата се реже; те искат и да размахват ножа, и да определят плана за сядане. Но това не е тяхното парти.

В паралелната вселена на европейското въображение, именно Европа подкрепи защитата на Украйна. В действителност Европа си е разделила сметката със Съединените щати за война на европейска територия – като САЩ предоставят критичните оръжия. Дисбалансът между европейските мечти и реалността не е само въпрос на пари. Става въпрос за сила.

Европа говори остро за Украйна, криейки се под американския чадър за сигурност, въпреки че знае, че НАТО е американска сила под друго име.

Владимир Путин също знае това.

Тук има реална опасност: Това е война на изтощение, игра на числа. Русия има повече мъже за месомелачката, отколкото Украйна. Докато Украйна разчита на чуждестранна помощ, Русия остава на военна нога.

Липсата на мирно споразумение означава още война – война, която европейците не могат да подкрепят сами и която Украйна не може да спечели. Възпрепятстването на сделката на Тръмп от страна на Европа е подарък за Путин.

През август Великобритания и Франция провалиха американските усилия за налагане на прекратяване на огъня в Газа, като признаха палестинската държава. Държавният секретар Марко Рубио правилно нарече това „награда за терор“. Европейците правят същото с предложението на Тръмп за Украйна. Те се стремят да запазят място на масата за преговори, дори това да означава да възнаградят агресията на Путин – но още един кръг от война може да бъде фатален за Украйна.

Тръмп постигна споразумението си за Газа въпреки всичко. Европейците никога не са били толкова неуместни в Близкия изток. Сега Тръмп е решен да постигне и сделката си с Украйна – а европейците стават неуместни на собствената си територия. Възрастните договориха това предложение за Украйна, без да обръщат внимание на европейците.

Разбира се, европейците се чувстват унизени; Съединените щати и Русия оформят бъдещето на Европа, без да се консултират с тях. Но ако се държиш като дете, ще се отнасят с теб като с такова.