Емоционални признания на финала на "Ергенът: Любов в рая": Ето ги сгодените двойки (ВИДЕА)

Финалът на "Ергенът: Любов в рая" поднесе невероятни емоции не само за участниците, но и за зрителите, които станаха свидетели на няколко годежа. Неочаквани обрати, сълзи от щастие и доза разочарование разтърсиха романтичното риалити, което завърши с най-важната церемонии – на пръстена. От 40 мъже и жени, които се впуснаха в приключението на Родос, за да открият любовта, само седем двойки продължават заедно пътя си и извън шоуто, a пет се сгодиха.

Натали и Орлин

Най-важният момент, който всички очакваха, бе решението на Натали, която накара зрителите да се питат какво ще бъде решението ѝ. Дългоочакваният миг дойде – хореографката най-накрая ясно и категорично заяви чувствата си пред Орлин и прие пръстена му.

"Искам да поставя този пръстен на дясната ти ръка и ако го приемеш, скоро ще сме готови и за годеж.", каза той на финала.

"През цялото време знаех, че искам теб. Моят отговор е "Да", бе решението на Нети.

Тя призна, че най-важният пръстен за нея обаче остава този, който той й е направил от струна на китара. Двамата си казаха, че се обичат и искат да останат един до друг.

Филипа и Йовица

Филипа и Йовица започнаха връзката си от самото начало на предаването. Въпреки трудностите, през които преминаха и различията си, двамата доказаха, че са един за друг, готови да изградят съвместно бъдещето си.

"Аз съм мъж, който има сериозни намерения към теб. Филипа, ще приемеш ли този пръстен с обещание, че ще бъдем единствени един за друг в реалния свят?", попита Йовица.

"Влюбена съм в теб и ти казвам "Да", бе отговорът на Филипа.

Кристина и Петър

След голяма буря от емоции, Петър успя да разтопи своята Ледена кралица – Кристина, както той я наричаше, и двамата излизат от предаването не само силно влюбени, но и сгодени.

"Обичам те Кристина и те моля да ме направиш най-щастливия мъж на тази земя и да приемеш този пръстен", каза Петър на Криси, която с усмивка прие предложението му.

Дениз и Виктор

Радост и усмивки, тъга и сълзи – връзката на Дениз и Виктор премина през буря от емоции, включващи щастие и разочарования. На финала на романтичното риалити и двамата доказаха, че са лудо влюбени, след емоционалните думи, които си казаха един на друг.

"Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят. Дениз, ще стане ли моя жена?, каза Виктор, а Дениз прие пръстена с треперещи ръце и силно вълнение.

Киара и Красимир

Една от най-обсъжданите двойки този сезон – Киара и Красимир, определено извървяха дълъг път в отношенията си, имайки предвид ситуацията им с Анна-Шермин, която бе първият избор на бизнесмена. Въпреки това, те успяха да намерят пътя един към друг, а отношенията им се превърнаха в искрена любов, която увековечиха с годежен пръстен.

"Като символ на моята любов, искам да приемеш този пръстен от мен", бяха думите на Краси. А Киара отвърна не с едно, а с цели три пъти "да".

Рози вместо годежен пръстен

На финала на романтичното шоу като двойки извън предаването продължават Благовеста и Дениз, а също Габриела и Калоян. Двамата мъже обаче подходиха по-сдържано и като символ на симпатиите и любовта към своите дами, им предложиха не годеж, а червена роза.

Благовеста остана разочарована, а Габи прие розата, въпреки че би искала пръстен.

"Смятам, че и двамата не сме готови за по-сериозна стъпка, каквато е годежът, затова се надявам да приемеш тази роза като желание да продължим връзката си.", сподели Калоян. "Приемам я. Щастлива съм дори и на това", каза Габриела.

Приключението "Ергенът: любов в рая" доказа, че търсенето на сродна душа може да е труден и сложен път, но истинската любов винаги намира начин да покаже своето лице.

Дали двойките и днес са заедно, само времето ще покаже.

