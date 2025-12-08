Стефанов: "Хремата" Левски ще стане шампион, ако се върне COVID-19! Бием си Веласкес, където го хванем

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред колегите от Sportal.bg в типичния си цветущ стил. Бизнесменът заяви, че в момента "белите" имат най-добрият отбор в България, и дори могат да го докажат на зимен турнир в Анталия между родните тимове. Стефанов мисли, че "хремата" от "Герена" можела да стане шампион само ако COVID-19 се бил завърнел. Според футболния деятел Славия бие Хулио Веласкес, където го хване.

Венци Стефанов: В момента Славия има най-добрият отбор в България

"Доволен съм! Славия показа, че играе за себе си! Болно ми е, че живеем в отвратително време на интриги, спекулации и злоба. Смятам, че в момента Славия има най-добрият отбор в България. И не го казвам без покритие. Ако искат, да направим един зимен турнир в Анталия между българските отбори. Няма да се представим никак зле", смята Стефанов.

"Сигурно дразня някои хора, защото казвам истината и не ми пука. В Славия държим на нашите деца, на българското. Знаете в ЦСКА и Левски, когато има някакъв катаклизъм и как започват да изплуват имена на легенди - на тоя, на оня, на третия и на петия. Е, в Левски сега сложиха испанеца, той не е легенда, но показа как умее да рита. Жив и здрав да е! Бием си го момчето, където го хванем. В няколко интервюта казах, че Левски е като хремата. Мисля, че "хремата" от "Герена" може да стане шампион, само ако COVID-19 се завърне", каза още президентът на Славия.

