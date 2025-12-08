Скръбна вест! Почина легенда на белгийски гранд

Бившият белгийски футболен национал Глен де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години. Той е починал, след като масивен мозъчен кръвоизлив го остави за три дни в кома, от която не дойде в съзнание. Скръбната вест съобщиха медиите в страната. Някогашният централен защитник играе 10 сезона за Андерлехт, с които е трикратен шампион на държавата. За "червените лъвове" има 36 мача, два от които срещу България.

Почина Глен де Бьок

Дългогодишният капитан на Андерлехт е колабирал у дома си в петък, преди да бъде откаран по спешност в университетската болница в Антверпен. Пораженията обаче са били твърде тежки, за да могат лекарите да го спасят, потвърди семейството му. Той е починал, заобиколен от близките си, в това число и дъщерите му Бо и Каро.

L’ancien international belge Glen De Boeck est mort à 54 ans d’une hémorragie cérébrale.https://t.co/kFqbQDPPwn pic.twitter.com/MU1H4AFKTY — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2025

Де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години. Играе като защитник 10 сезона за Андерлехт, а също така три сезона за Мехелен и малко за втородивизионния по това време Боом. За белгийския национален отбор има 36 мача, два от които срещу България, като при победата с 3:1 на стадион „Георги Аспарухов“ му е счупен носа. Два пъти е в състава на „червените дяволи“ за Световните първенства през 1998-а и през 2002-а година. След края на състезателната си кариера Де Бьок се захваща с треньорска дейност, като последният му клуб е Корттрайк през 2023 година.

