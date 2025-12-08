Спорт:

Скръбна вест! Почина легенда на белгийски гранд

08 декември 2025, 22:43 часа 142 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина легенда на белгийски гранд

Бившият белгийски футболен национал Глен де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години. Той е починал, след като масивен мозъчен кръвоизлив го остави за три дни в кома, от която не дойде в съзнание. Скръбната вест съобщиха медиите в страната. Някогашният централен защитник играе 10 сезона за Андерлехт, с които е трикратен шампион на държавата. За "червените лъвове" има 36 мача, два от които срещу България. 

Почина Глен де Бьок

Дългогодишният капитан на Андерлехт е колабирал у дома си в петък, преди да бъде откаран по спешност в университетската болница в Антверпен. Пораженията обаче са били твърде тежки, за да могат лекарите да го спасят, потвърди семейството му. Той е починал, заобиколен от близките си, в това число и дъщерите му Бо и Каро.

Де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години. Играе като защитник 10 сезона за Андерлехт, а също така три сезона за Мехелен и малко за втородивизионния по това време Боом. За белгийския национален отбор има 36 мача, два от които срещу България, като при победата с 3:1 на стадион „Георги Аспарухов“ му е счупен носа. Два пъти е в състава на „червените дяволи“ за Световните първенства през 1998-а и през 2002-а година. След края на състезателната си кариера Де Бьок се захваща с треньорска дейност, като последният му клуб е Корттрайк през 2023 година.

ОЩЕ: Скръбна вест! Почина легендарен футболист на Милан и Интер

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
почина Андерлехт
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес