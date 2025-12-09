Фон дер Лайен: Репарационният заем с руските активи за Киев е ключов акт за защитата на ЕС

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен окачестви експроприацията на руски активи под претекст за репарационен заем за финансиране на Киев като „ключов акт за защитата на ЕС“. Тя направи това изявление след видеоконференция на участниците в т. нар. „коалиция на желаещите“ в Лондон.

Още: С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО)

„Предоставянето на финансова подкрепа ще гарантира оцеляването на Украйна и е ключов акт за защитата на Европейския съюз“, заяви Фон дер Лайен. Тя обясни, че това се отнася до т. нар. репарационен заем – схема, по която ЕК възнамерява да присвои замразени руски активи.

Още: Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно

Фон дер Лайен потвърди, че тази схема е „базирана на паричната стойност на блокираните руски активи“. Ръководителката на ЕК информира участниците в срещата в Лондон „по две ключови теми: подкрепа за Украйна и повишаване на бойната готовност на ЕС“.

Още: ЕС измисли спешен "план Б" за финансиране на Украйна

Европейската комисия се надява да осигури решение от страните от ЕС на срещата на върха на 18-19 декември за експроприиране на 210 милиарда евро руски активи, 185 милиарда евро от които са блокирани в платформата Euroclear в Белгия. Брюксел се съпротивлява на това решение, като изисква правно обвързващи гаранции от всички страни от ЕС, че ще компенсират кралството за финансовите загуби от ответните мерки на Русия.