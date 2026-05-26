Как в Испания водят битка срещу високите наеми

Да се намери жилище на приемлива цена в големите испански градове като Барселона и Мадрид за мнозина на практика е невъзможно. Предлагането е оскъдно, а търсенето е огромно. За последните десет години наемите почти са се удвоили, пише германската обществено-правна медия АРД. Вчера, 24 май, в Мадрид, Сарагоса и Бадахос се проведоха демонстрации, в които се включиха хиляди хора. Те бяха организирани от асоциацията "Синдикат на наемателите” и други инициативи.

Проблемът с недостига на жилища и високите цени не засяга само големите градове. В град Хетафе, южно от Мадрид, живеят 200 000 души. По улиците има многобройни нови 5-етажни сгради - в една от тях живеят и Рамон Булто и дъщеря му в апартамент от 50-квадратни метра. Той е бил предназначен за социално жилище с опцията да бъда закупено. Когато обаче договорът за наем изтекъл, сградата била предадена на фонд за недвижими имоти, а наемът бил увеличен с 40 процента. Булто, който е софтуерен инженер, трябвало да отделя близо 80 процента от доходите си за апартамента.

Не само туризмът е проблем

"Обмислях да се преместим, но това би било невъзможно", казва испанецът пред АРД. Той обяснява, че двамата с дъщеря му просто нямат шанс да получат жилище, минавайки през стандартното подаване на документи. "Много ме ядоса как ни експлоатират. Това е тормоз, на който са подложени милиони хора в страната."

Затова Булто и двайсет негови съседи решили да протестират - продължили да плащат стария си договорен наем и останали в апартаментите.

"Синдикатът на наемателите" ги подкрепя, а подобни инициативи сега се появяват на много места в Испания. Не само в региона на Мадрид наемите са на исторически високо ниво, обяснява говорителката на организацията Алисия дел Рио. "В Малага има квартали, където 70 на сто от жилищата се отдават на туристи. На Балеарските острови наемите са толкова скъпи, че много хора живеят в каравани." Такава е ситуацията и в градове, където броят на жителите всъщност намалява, обяснява Дел Рио. Синдикатът на наемателите смята, че всичко това е знак, че става дума за огромни спекулации с цените.

Свободни апартаменти, в които никой не живее

От синдиката настояват наемите в цялата страна да се намалят наполовина, а договорите да са безсрочни, вместо стандартните в момента пет до седем години. Лявата управляваща коалиция пък се е съсредоточила върху увеличаване на предлаганите жилища и работи по план в размер на седем милиарда евро. В него е включен строеж на нови сгради, откупуване на вече съществуващи и финансови стимули за собственици на неизползвани в момента жилища да ги пуснат на пазара. Изчисленията показват, че над 400 000 апартамента в големите испански градовестоят празни.

Асоциациите на собствениците на имоти обаче смятат, че испанското законодателство е твърде меко към наемателите. Така например казват, че наемодатели могат да изгонят наематели, които не си плащат наема или такива, които са се нанесли незаконно, само след дълъг и сложен съдебен

процес. Те критикуват и мерките за контрол на наемите, влезли в сила през 2024 в районите с пренаселени жилищни пазари.

Контролираният наем - решение или извор на нови проблеми

Барселона засега е единственият голям град, който въведе контрол на наемите, припомня АРД. Това намали наемите с между пет и осем процента, но доведе и до спад в броя на свободните жилища. Много апартаменти сега се предлагат само краткосрочно, а за тези договори мерките за контрол не важат.

Заради по-малкото предлагане все повече търговски помещения се използват като жилища. В квартал Сант Андреу в Барселона един собственик е монтирал душ и кухненски бокс в помещение, предназначено за офис. Той е позволил на наемателя си сам да реши дали може както да работи, така и да живее в помещението.

И в Мадрид все повече хора живеят в преобразувани търговски помещения. "Всяко свободно място в момента се използва, за да извади някаква печалба от хората", казва Алисия дел Рио от синдиката на наемателите. По думите ѝ много хора живеят и в гаражи. Според нея само истински натиск може да промени това положение.

Частичният протест на Рамон Булто и съседите му се е оказал успешен: повечето договори в сградата са удължени при предходните наеми. Той самият очаква потвърждение, но казва, че хората не могат сами да се изправят срещи гигантите на жилищния пазар. "Но заедно можем да спечелим", вярва Рамон.

Източник: Дойче веле