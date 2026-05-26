Учени: "Третото око" наистина съществува

"Третото око" наистина съществува и това е епифизната жлеза. Учените откриха нещо невероятно - оказва се, че преди половин милиард години нашите предци са ослепели напълно с нормалните си очи и именно това мистериозно средно око ги е спасило от тъмнината. Това съобщава "Дейли Мейл".

Доказателства за съществуването на "третото око"

Екипът на професор Томас Баден не е извършил нови сканирания на мозъка. Вместо това, те са изследвали съществуващи генетични данни и изследвания върху животни, като риби и миноги. Резултатите са били поразителни - нашата ретина и "третото око" са еволюирали от един общ орган. Въпреки че хората са били убедени още от времето на древните гърци, че те са възникнали отделно.

Невролог: Защо епифизната жлеза се нарича „третото око“

Преди половин милиард години, човешките безгръбначни предци са се ровили под земята и са филтрирали вода, поради което са загубили страничните си очи, но са запазили централен орган за възприемане на светлина, определяне на времето на деня или ориентиране в пространството.

„Необходимостта да се знае кое време на деня е или къде е горе и долу, ако си в дълбока вода. Това няма да изчезне. Така че предполагаме, че тогава сме загубили оригиналните странични очи, но сме запазили оригиналното централно око, защото това е неговото предназначение“, казва Баден пред BBC Science Focus.

Въз основа на това откритие, ръководителят на изследването стигна до неочакван еволюционен извод относно развитието на зрителната система.

„Значи ретината е възникнала преди окото, ако това има значение“, добавя ученият.

Днес остатъкът от този орган в човешкия череп вече не е способен директно да възприема светлина. Той обаче е съставен от специализирани клетки, наречени пинеалоцити, и продължава да получава информация за деня и нощта от съвременните ни очи.

Епифизната жлеза използва тази информация, за да произвежда хормона мелатонин, който сигнализира на тялото, че се нуждае от повече почивка и синхронизира 24-часовия циркаден ритъм. В допълнение към регулирането на съня, този процес влияе върху имунното здраве, репродуктивната система, настроението и контрола на телесната температура.

При някои животни, като например новозеландския гущер туатара, това трето око все още е видимо. То дори има собствена леща и ретина, за да улавя светлина от небето. В същото време учените подчертават, че всички приказки за това око, отговорно за интуицията, телепатията или магическите способности, са просто митове, които нямат научно потвърждение.

