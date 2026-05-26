Сръбският премиер: Северна Македония е братска страна

26 май 2026, 11:11 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: "Фейсбук" Иван Стоилковић
Докато Скопие нарушава ежедневно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България - министър-председателят на Република Сърбия Джуро Мацут разговаря в Белград с председателя на Националния съвет на македонското национално малцинство Зорица Митрович за подобряване на положението на членовете на македонското малцинство и по този начин заяви, че Сърбия и Северна Македония са братски и приятелски страни, ориентирани към сътрудничество, уважение и общ просперитет, става ясно от материал на македонската медия "Либертас".

Той благодари на Националния съвет на македонското национално малцинство за партньорството и сътрудничеството.

В сряда имаше дискусия за годишнината, която беше отбелязана в Нови Сад, а именно 80 години от заселването на македонците във Войводина, се добавя в изявлението на правителството на Сърбия.

ДНК-то на сърби и македонци

През уикенда участник в митинга в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич в македонския град Куманово заяви пред сръбската Happy TV, че няма разлика между македонския и сръбския народ, което е доказано на 96% чрез ДНК анализ. Името на гражданина остана неизвестно, както и анализът, който цитира, но видеото му се разпространи в социалните мрежи и предизвика спорове и подигравки.

Припомняме, че наскоро в България стана популярно изследване от 2020 г. на професора по генетика Константинос Триантафилидис. Той е публикувал своето изследване в книгата "Генетичната история на гърците", според която населението в Република Северна Македония има най-голямо сходство с българските гени, а не със сръбските или гръцките. ОЩЕ: Глас от Куманово: Македонците и сърбите имаме едно ДНК (ВИДЕО)

Сърбия Северна Македония Джуро Мацут сръбски свят
Деница Китанова
