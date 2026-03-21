САЩ греши - Северна Корея наблюдава. Поуките от грешките в Иран

Северна Корея незабавно осъди военните удари срещу Иран, който е дългогодишен съюзник на страната в Близкия изток, а анализатори предполагат, че Пхенян ще се опита да разкрие потенциалните военни, дипломатически и тактически грешки, допуснати от Вашингтон.

Един от най-ценните уроци е, че притежаването на ядрени оръжия е от решаващо значение за оцеляването на един режим като този на Ким Чен Ун. Пхенян може да използва заплахата от ядрения си арсенал, заедно с постигнатия напредък в технологията на балистичните ракети, не само като средство за натиск в преговорите, но и за да си гарантира, че САЩ ще трябва да рискуват ядрена война, ако искат да свалят режима.

През февруари Ким заяви, че „статутът на Северна Корея като страна, притежаваща ядрено оръжие, играе важна роля за спиране на потенциалните заплахи от страна на враговете и за поддържане на регионалната стабилност“, съобщи тогава държавната информационна агенция КЦНА. Ким е убеден, че ядреният арсенал на Пхенян представлява „гаранция“ за сигурността на режима.

Край на преговорите за севернокорейските ядрени оръжия

Андрей Ланков, професор по история и международни отношения в университета „Кукмин“ в Сеул, заяви, че от американско-израелската атака, която бързо е ликвидирала ръководството на Ислямската република, Северна Корея може да научи, че ядреното възпиране работи.

„Останалият свят може да се сбогува с всякакви надежди, че Пхенян ще се откаже от ядрените си оръжия, тъй като Северна Корея просто няма да участва в никакви преговори по какъвто и да е въпрос, свързан с тях“, заяви Ланков пред ДВ. „Атаките срещу Иран са последният пирон в ковчега на тази надежда“, добави той.

В доклад, публикуван от Аналитичния център за Северна Корея „38 North“, са посочени осем извода, които севернокорейското ръководство вероятно си е направило от последните събития в Близкия изток. На първо място е, че ядрените оръжия осигуряват реална защита. В тази връзка не е логично Ким Чен Ун някога да се съгласи на преговори за отказ от ядрения си арсенал, се посочва в доклада. Други ключови изводи са необходимостта от увеличаване на запасите от ракети и разработване на повече безпилотни летателни апарати, като в същото време се поддържа готовност за защита на ключови съоръжения от вражески дронове.

Аналитичният център добавя обаче, че Северна Корея е успяла да развие ядрената си програма, като през 1994 г. е възпряла САЩ от атака срещу ядрените си изследователски съоръжения благодарение на „способността на Пхенян да нанесе масивни щети на намиращата се недалеч южнокорейска столица Сеул с конвенционална артилерия и химически оръжия“. Заплахата от ирански ответни мерки обаче никога не е била толкова сериозна, колкото заплахата на Пхенян към Южна Корея. Северна Корея проведе първото си ядрено изпитание още през 2006 г.

„Оста“ Северна Корея-Иран

Северна Корея и Иран са изградили тесни връзки след Ислямската революция през 1979 г., включително в областта на ядрените технологии и оръжия. Още през 1980-те години Северна Корея посредничеше при сделки за оръжия с други държави от комунистическия блок и продаваше свои ракетни системи на Техеран. Северна Корея също така е предоставяла военни инструктори за обучение на иранските сили.

Връзките бяха толкова тесни, че през 2002 г. президентът Джордж У. Буш в речта за състоянието на съюза нарече Северна Корея и Ирак „ос на злото“. И Пхенян, и Техеран все още са определени като държави, подкрепящи тероризма.

Миналата седмица Северна Корея осъди американско-израелската атака срещу Иран като „разрушаваща основите на регионалния мир и подсилваща нестабилността в целия свят“.

Оцеляването на режима

Докато войната навлиза в третата си седмица, иранският режим все още се държи на власт, въпреки загубата на ключови фигури от ръководството. В тази връзка друг урок за режима на Ким е това, че ръководството трябва да бъде защитено и да има подготвени резервни варианти в случай, че владетелят бъде елиминиран, се посочва в доклада на „38 North“.

Все пак Северна Корея ще е окуражена от това колко добре Иран устоява засега срещу далеч по-мощна военна сила, каза Ким Сан-У, бивш политик от лявоориентираната южнокорейска партия „Конгрес за нова политика“.

„Мисля, че Пхенян наблюдава всичко много внимателно и може да е доволен от резултатите. Иран успя да постави САЩ в затруднено положение - те смятаха, че ще приключат работата бързо, както направиха във Венецуела, но сега изглежда, че са затънали и са подложени на натиск както във вътрешен, така и в международен план“, казва той за ДВ.

„Северна Корея знае, че да се откаже от ядреното си предимство би било много глупаво. Така че това вече е невъзможна мечта за нас в Южна Корея“, добавя наблюдателят.

Източник: Дойче веле