Синът на бояджията, който отказа милиони, за да брани честта на любимия си клуб

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

„Не всичко на този свят е пари“. Хиляди пъти всеки от нас е чувал тази максима. Преди години тя може и да е била валидна, но в днешно време не е така. Особено в света на модерния футбол. Днес футболистите получават огромни суми от своите клубове, спонсори, имиджови права и т.н. , и т.н. И затова е много трудно да се намери играч, който да е лоялен към своя тим и да не иска да отиде другаде, за да напълни банковата си сметка.

Това обаче е историята на легендата на Удинезе Антонио ди Натале: „Прекарах почти цялата си кариера в клуб, който много хора смятаха за малък, но за мен той беше целият свят. Предпочетох да бъда голям в Удине, отколкото просто още един играч някъде другаде. Вкарвах голове, да, но също така представлявах град, който диша със страст“.

Антонио ди Натале стартира кариерата си в Емполи

Антонио ди Натале е роден на 13 октомври 1977 година в Неапол. Баща му Салваторе е професионален бояджия, докато майка му Джована се грижи за него, двамата му братя и двете му сестри. Още от малък Тото, както всички наричат бъдещата звезда, е запален по футбола. Той стартира кариерата си в школата Сан Никола, която е свързана с тима на Емполи.

През 1990-та, когато е едва 13-годишен, Ди Натале и семейството му взимат съдбоносно решение. Талантът заминава сам за Емполи, за да стане част от академията на клуба. В първите си години в тима Тото не успява да пробие в първия отбор и три пъти е пращан под наем – в Иперцола, Варезе и Виареджо, където се представя на доста добро ниво.

Трансферът в Удинезе

Ди Натале се завръща за постоянно в Емполи през сезон 1999/00. Той се превръща във водещия реализатор на тима, а през сезон 2001/02 е с основна заслуга за промоцията на отбора в Серия А. Емполи обаче остава в елита на Италия едва 2 години, преди отново да изпадне във второто ниво на футбола на Ботуша. Това не се нрави на Тото и през лятото на 2004-та той преминава в Удинезе.

На стадион „Фриули“ Антонио ди Натале най-накрая попада на точното място и започва да демонстрира качествата си. Нападателят е водещ реализатор на Удинезе и на няколко пъти помага на отбора да финишира в Топ 4 в Серия А, което гарантира участие в Шампионска лига.

„Понякога успехът не се измерва със слава, а с лоялност“

Голмайсторските умения на Тото не остават незабелязани и той става национал на Италия. Това пък буди интереса на редица европейски грандове. През годините Ди Натале отхвърля няколко мултимилионни оферти от тимове от ранга на Ювентус, Интер и Милан, тъй като той и семейството му се чувстват отлично в Удине. Освен това нападателят не желае да предаде местните фенове, които го боготворят.

„Никога не съм имал нужда от договор за милиони или от огромен клуб, за да се чувствам щастлив. Моята гордост беше да го правя по своя начин, с фланелката, която обичах, и хората ми да се гордеят с мен. Понякога успехът не се измерва със слава, а с лоялност“, разказа наскоро Тото ди Натале.

Тото ди Натале е легенда на италианския футбол

Антонио ди Натале сложи край на кариерата си през лятото на 2016-та. Той се оттегли като реализатор №1 в историята на Удинезе, като има на сметката си 227 попадения и 73 асистенции в 445 двубоя във всички турнири. Тото е двукратен голмайстор на Серия А, а също така е носител на приза „Футболист на годината“ на Италия за 2010-та.

Със своите 311 гола във всички турнири той се нарежда на осма позиция сред италианските голмайстори след легенди от ранга на Силвио Пиола, Алесандро дел Пиеро, Джузепе Меаца, Лука Тони, Роберто Баджо, Франческо Тоти и Филипо Индзаги. След края на кариерата си Тото ди Натале реши да опита късмета си като треньор, но през 2022-ра се оттегли, след като за последно води тима от Серия С Карарезе.

Днес Антонио се е отдал на заслужена почивка. Нападателят се радва на семейния живот, далеч от футбола. Той обаче завинаги ще остане в сърцата на феновете на Удинезе. А и не само. Тъй като отказа милиони, за да брани честта на любимия си клуб.

Автор: Бойко Димитров

