Buildex и новите стандарти в строителството

След години на интензивно строителство и ръст в цените, имотният пазар в България навлиза в по-зряла фаза. Купувачите вече са значително по-информирани и взискателни, а решенията им се основават не само на цената, но и на качеството на изпълнение, локацията и потенциала за дългосрочна стойност.

На фона на геополитическото напрежение, включително военните конфликти в Близкия изток, недвижимите имоти продължават да се възприемат като сигурен актив. Инвестиционният интерес остава висок. И все по-често е насочен към проекти с ясна концепция и гарантирано качество.

Купувачите: по-взискателни, но с повече избор

„Купувачите със сигурност станаха доста по-взискателни. Но поради строителния бум имат много по-голям избор. Те вече внимателно избират в какво да инвестират, като се фокусират върху дългосрочна стойност, устойчиви решения и иновации“, заяви пред Actualno.com Сергей Синдраков, управител на BuildeX. BuildeX е компания с над 12 години опит на пазара, работи по около 30 проекта и екип от близо 1000 души заедно с подизпълнителите. Компанията се отличава със стратегически подход, който обединява функциите на инвеститор и строител, а това позволява пълен контрол върху всички етапи – от първоначалното проектиране до финалното изпълнение.

Снимка: Борислав Данчов

„Искаме да наложим новата тенденция – внимание към всеки детайл от проектирането до завършването на обекта“, казва още Синдраков. И допълва, че този модел не само минимизира риска от компромиси, но и гарантира последователност в качеството – фактор, който все повече купувачи поставят на първо място.

Как се разпознава качественото строителство

Как качественото строителство да бъде разпознато от купувачите? И за какво е добре да бъдат внимателни преди покупката?

„Още в процеса на строителство клиентът трябва да изиска опис на заложените материали, за да може те да бъдат записани и в договора. А когато сградата е завършена, е важно да сравни какво е заложено в проекта и какво реално е изпълнено“, коментира още управителят на Buildex.

По думите му именно тук често се крият най-съществените разлики между добрия проект и масовото изпълнение. Визуализациите, брошурите, предварителните фотоси може да изглеждат впечатляващо, но крайният резултат невинаги отговаря на първоначално обещаното. Затова вниманието към материалите, общите части, фасадните решения и довършителните елементи е от ключово значение - и гаранциите за тях трябва да бъдат търсени именно в описа. Според Синдраков също най-честите компромиси в масовото строителство се правят в озеленяването, общите части, фасадите и дограмата.

От сграда към продукт с добавена стойност

Една от ключовите характеристики на Buildex е разбирането за имота не просто като строителен обект, а като завършен продукт. Това включва внимателното планиране на функционалността, използването на висок клас материали и създаването на цялостна жилищна среда. По думите на Сергей Синдраков, стремежът е към „създаване на емблематични сгради със свой облик“, с иновативни и устойчиви решения. Buildex отговаря на тези очаквания чрез внедряване на технологии и системи, които повишават енергийната ефективност и комфорта на обитаване – енергийно ефективни инсталации, модерни отоплителни решения като термопомпи, оптимизирани архитектурни решения, интегрирани зелени пространства.

„Енергоикономичните сгради са новият тренд“, подчертава Сергей Синдраков.

По думите му инвестицията в подобен тип строителство е по-висока, но във времето сградата е много по-устойчива, по-икономична и с по-висока стойност.

Тези иновации не само намаляват разходите за обитателите, но и увеличават стойността на имота във времето.

Пазарът на имоти: С поглед към бъдещето

В условията на по-зрял пазар разликата между отделните проекти става все по-видима. Купувачите все по-често правят избор не на база цена, а на база дългосрочна стойност. Именно в такива моменти изпъкват компаниите, които залагат на качество и дългосрочна визия.

Очакванията за имотния пазар в България са за стабилност, но при по-високи изисквания от страна на клиентите. Тенденцията е ясна – от масово строителство към селективни, висококачествени проекти.

Според Сергей Синдраков следващите години ще донесат по-високи изисквания най-вече към фасадните системи, дограмата и цялостния финиш на сградите.

„Основните промени ще бъдат във финиша на сградата – най-вече при фасадите и дограмата. Това не са нови решения - в много държави в Европа вече са широко разпространени“, казва той. И допълва, че пазарът постепенно ще се насочва към по-висок клас изпълнение и към решения, които правят сградите по-разпознаваеми, по-устойчиви и по-ефективни в дългосрочен план.

По думите на Сергей Синдраков в момента не може да се говори за имотен балон, а по-скоро за силно активен пазар, при който се очаква стабилизиране, а не рязък спад. “Цените трудно биха претърпели съществена промяна, тъй като през последните години купувачите така или иначе мислеха стойността на имотите в евро. Затова и преминаването към еврото не би трябвало да доведе до съществено разместване. Очаквам по-скоро, че от пазара постепенно ще отпадат по-малките и по-несигурни инвеститори, докато проектите със стабилна финансова основа и по-високо качество ще продължат да печелят доверието на клиентите. Българинът е свикнал да влага парите си най-вече в имоти, които продължава да възприема като най-сигурната инвестиция”, казва Синдраков. И допълва, че в тази среда Buildex се позиционира като компания, която не просто следва тенденциите, а активно ги формира. Чрез комбинация от контрол, иновации и внимание към детайла, тя отговаря на нарастващите очаквания на пазара.