21 март 2026, 9:03 часа 0 коментара
Оливия Родриго призна: Творя най-добре в собственото си нещастие

Оливия Родриго изпитва трудности да пише песни, когато е щастлива. Поп звездата се готви да издаде третия си албум, който все още няма заглавие – след "Sour" от 2021 г. и последвалия го "Guts" от 2023 г. – но признава, че ѝ е трудно да пише меланхолична музика, когато се намира в "щастлив етап" от живота си. "Беше творческо предизвикателство да пиша когато съм в щастливо състояние. Когато преживяваш връзка с някого или се чувстваш наистина добре, не се вглъбяваш и не мислиш за горчиво-сладки стихове!", сподели тя пред списание "Vogue".

23-годишната певица беше във връзка с актьора Луис Патридж и черпи вдъхновение за албума от времето, прекарано с него във Великобритания. Тя разкри, че много от песните имат "лондонско звучене", тъй като е прекарвала време в града, докато е работила по албума.

За писане в нещастието

Оливия Родриго и Луис Патридж, снимка: Getty Images

Оливия Родриго призна, че все още ѝ остават няколко песни за написване, преди албумът да бъде завършен, но обясни пред изданието, че списъкът с песните се състои предимно от "тъжни любовни песни". "Осъзнах, че всичките ми любими романтични любовни песни са красиви, защото в тях има нотка на страх или копнеж", заяви певицата.

Тя обясни, че една от новите ѝ песни е за "това как според мен се чувства човек, когато е влюбен". За песента, която все още няма име, Родриго каза: "Стигаш до същността на всичките си проблеми: как се чувстваш спрямо себе си, несигурностите си, какво те радва. Чувстваш се като най-суровата версия на себе си, което понякога е толкова страшно, ужасяващо и неприятно, но понякога и красиво".

В интервюто Оливия не разкрива подробности за личния си живот, което потвърждава съобщенията, че тя се е разделила с Луис в края на 2025 г. след двегодишна връзка, предава БГНЕС.

Яна Баярова Отговорен редактор
