Оставка, която може да взриви Тръмп отвътре

Оттеглянето на директора на Националния център за борба с тероризма Джо Кент е политическо земетресение в пълния смисъл на думата вътре в администрацията на президента Доналд Тръмп. Защо?

Допреди този трус се спекулираше на каква основа е взето решението САЩ да атакуват Иран. В медиите се появиха данни, че американски и британски служби, генералитетът от Пентагона са били против тази операция. Светът гледа с недоумение и очаква, че Тръмп ще извади нещо от ръкава. Вече на Европа, Китай, Русия, Арабския свят и цялото земно кълбо им стана ясно, че нито има план Б, нито Тръмп си е представял, че Иран ще отговори така, нито си е мислил, че това ще продължи повече от няколко дни.

Кент опровергава твърденията на администрацията на президента Тръмп, че Иран е представлявал непосредствена заплаха. Задълбочава спора и разделението относно ролята на Израел в това да въвлече Тръмп във война с Иран. Потвърждава ключов въпрос, който Белият дом отрича — че съществуват дълбоки разногласия в движението МАГА, тоест в коалицията около Тръмп, между два основни лагера: единият подкрепя външни военни намеси, а другият се счита за автентичния носител на идеологията "Америка на първо място".

Кент беше назначен от Тръмп през февруари 2025 г. Изключително чувствителна позиция в структурите на американското разузнаване — на практика е заместник на директора на националното разузнаване Тулси Габард. Той отговаря за координацията на разузнавателните данни, както и за оценката на терористичните заплахи за сигурността — извън и вътре в САЩ — чрез всички звена на американските разузнавателни и служби за сигурност.

Следователно това е човек, който има достъп до голям обем разузнавателна информация. И който заяви пред Тъкър Карлсън, че Иран не е бил на ръба да се сдобие с ядрено оръжие - нито сега, нито през миналото лято, на старта на 12-дневната война. Стратегията на Иран е била да не изоставя ядрената си програма, защото Техеран е видял какво се случва на други държави, уж договорили се със САЩ по тази тема:

Tucker Carlson: Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon?



Joe Kent: No, they weren't. They weren't in June either.



The Iranians have had a religious ruling, a fatwa, against actually developing a nuclear weapon since 2004. That's been in place since 2004.



Кент е участвал в 11 бойни мисии след атентатите от 11 септември, бил е в състава на елитните части на ЦРУ. Лоялист на Тръмп, тъкмо заради политиката му от първия мандат да премахва заплахите без да въвлича САЩ във нескончаеми войни (бел. гл. ред. - Умилително е как като Тръмп, така и говорителката на Белия дом Каролайн Левит говорят против Кент сякаш е бил обикновена секретарка. Левит например заяви пред Fox News - единствената американска мейнстрийм телевизия, която подкрепя Тръмп - че Кент изобщо не участвал в нито един аспект от подготовката и организацията на операция "Епична ярост" след като беше на такова ниво в американското разузнаване. А Кент попита директно - кой тогава отговаря за политиката на САЩ за Близкия изток)

White House on Joe Kent:



Joe Kent questions:



Who is in charge of our policy in the Middle East?



Who is in charge of when we decide to go to war or not?



В писмото-оставка до Тръмп си заслужава да се обърне внимание на факта, че Кент твърди, че още в началото на мандата на Тръмп висши израелски представители и влиятелни американски медии разпространявали дезинформация, която подкопала идеята за "Америка на първо място" и създала военнолюбиви настроения, за да тласне САЩ към война с Иран. Те го убедили, че Иран е непосредствена заплаха и че бърза атака ще донесе лесна победа. Според Кент това е същата тактика, използвана при войната в Ирак, която струва живота на хиляди американци, и подобна грешка не трябва да се повтори.

"Като ветеран, който е участвал в 11 бойни мисии, и като съпруг на "Златна звезда"*, загубил любимата си съпруга Шанън във война, инсценирана от Израел, не мога да подкрепя изпращането на следващото поколение да се бие и да умира във война, която не носи никаква полза за американския народ, нито оправдава цената на американските животи" — Джо Кент.

Затова можем да кажем, че това е политическо земетресение, което без съмнение ще задълбочи вътрешните разделения — особено на фона на критиките от страна на Демократическата партия в Конгреса, за която тази война е нелегитимна, основана на подвеждаща информация и без ясна стратегия.

Доказателствата за ролята на Израел във въвличането на САЩ в иранското тресавище стават все по-категорични. Това е на фона на социологически проучвания, показващи промяна в американското обществено мнение, което вече е преобладаващо в подкрепа на палестинците след безпощадната война на Израел срещу цивилното население в Ивицата Газа. Сега анти-Израел настроенията се задълбочават още повече заради войната с Иран.

Бившият американски телевизионен водещ Тъкър Карлсън каза, че това е последната администрация в Белия дом и последните ръководители на двете партии — Демократическата и Републиканската — при които Израел ще се радва на безусловна подкрепа.

И за финал една прогноза. Много е вероятно да последва и оставката на самата Тулси Габард. Или Тръмп да изправително да я отстрани. Припомням, че тя беше против участието на САЩ ва нападенията над Иран през юни 2025 г.

* Бележка: "Gold Star husband" (съпруг на "Златна звезда") е термин в САЩ за съпруг на военнослужещ, загинал по време на изпълнение на служебния си дълг. Съпругата на Кент умира през 2019 г. при атентат в гр. Манбидж, Сирия.

Автор: Диана Хусеин. Тя е специалист по кризисни и политически комуникации и международен анализатор с фокус върху Близкия изток и Северна Африка с 20 годишен опит. Следи и прогнозира обществени и политически тенденции (trend spotter), свързани с кризи, конфликти и обществено мнение и нагласи