Насред центъра на София: Бербатов се движи с пистолет и паркира неправилно? (ВИДЕО)

Бившият нападател на националния отбор на България и Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов шокира жителите на София, след като в интернет се появи клипче, на което се вижда, че шофира един от своите автомобили с огнестрелно оръжие в купето. Освен това съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите за младежта и спорта е паркирал неправилно.

Пистолетът е оставен без надзор

На видето се вижда черен автомобил Мерцедес, за който се твърди, че е на Димитър Бербатов. Поглед в купето пък установява, че на централната конзола между предните две седалки на возилото има пистолет в кобур. Огнестрелното оръжие обаче е оставено без надзор. Според различни информации автомобилът е паркиран в близост до фондацията на Бербатов, която се намира в центъра на столицата.

Бербатов има опит с огнестрелните оръжия

Видеото бързо набра популярност в социалните мрежи като много хора осъдиха безхаберното отношение на бившия футболист. Припомняме, че това не е първият път, в който Бербатов се забърква с огнестрелни оръжия. Преди няколко години самият той разказа в подкаст как е стрелял с газов пистолет в личния си автомобил. Инцидентът се е разиграл още по времето, в което той бе част от германския Байер Леверкузен.

