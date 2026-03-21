

"Спечелихме": Тръмп бълнува, докато икономиката отива по дяволите, а Мерц изостря тона (ВИДЕО)

21 март 2026, 9:19 часа 1505 прочитания 0 коментара
"Мисля, че спечелихме. Не искам примирие. Не установяваш примирие, когато буквално изтриваш противника от лицето на Земята". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп плюс изхвърляне как на Иран никакви военни възможности (флот, ВВС, ПВО, радари), както и изхвърлянето му, че имал 100% подкрепа какво прави в Иран според проучване на CNN ясно показват в каква орбита лети той. Орбита, която е крайно далеч от фактите - Още: Тръмп: Близо сме до постигане на целите ни, обмисляме намаляване на военните операции срещу Иран

Колко точно далеч са светът на Тръмп и реалността – съпоставка с числа. Пазарно-имплицираните очаквания за инфлацията в САЩ за следващата 1 година сочат рекордна стойност от 2023 година насам – 5,2%. Засега потребителското изследване на Мичиганския университет сочи 3,4%, докато проучването на Федералния резерв от февруари, 2026 година, беше за 3%, но Тръмп атакува Иран на 28 февруари и тези данни не са релевантни:

И още – основните американски борсови индекси загубиха по 1-2% т.е. 1 трилион долара бяха „изтрити“. Растат и сериозно очакванията да почнат да се вдигат лихвите – първо основната в САЩ, впоследствие вероятно и в Европа. Иначе европейският сорт "Брент" затвори при цена от 112,19 за барел, докато американският лек суров петрол удържа под 100 долара за барел – 98,09 долара за барел - Още: Под условие: САЩ вдигнаха временно санкциите върху иранския петрол

По въпроса с петрола, светът на Тръмп е следният: "Мислех, че цените ще станат много по-високи, когато направих това (атакува Иран)". А за Ормузкият проток басните на президента на САЩ не спират: "Проста военна операция е да бъде отворен, относително безопасна, но има нужда от голям обем кораби – НАТО може да ни помогне, но няма кураж":

Икономически и политически реакции

Испания одобри пакет от 5 млрд. евро в помощ на икономиката си, като мерките включват сваляне на ДДС за горивата на 10%, намаление на данъците за енергетиката с 60% и субсидии от по 20 евроцента за литър бензин в транспортния, селскостопанския и риболовния сектор. Reuters предаде, че БВП на Катар ще се свие с 9% през 2026 година, след големия ирански удар по газовото предприятие "Рас Лафан".

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц обясни, че ще опита да убеди Доналд Тръмп да дойде на посещение в Германия, но не и в средата на септември, защото тогава, на 11 септември, се навършват 15 години от атентатите срещу кулите-близнаци и Пентагона. "Не знам дали ще успея, не знам и дали някой е наистина се вълнува – за Сикрет Сървис ще е кошмар. Трябва да говоря с него този уикенд – ако ми позволите, ще му предам най-добрите ви пожелания, но сега не сме в най-добрата фаза на взаимоотношенията си", каза Мерц, общувайки с членската маса на партията си (християндемократите). Германският канцлер беше категоричен - разбиранията на MAGA (Make America Great Again) за демокрация и политика са точно противоположни на тези на Германия:

Че САЩ и Европа са далеч от добри взаимоотношения личи и от поредното изхвърляне на сенатора-републиканец Линдзи Греъм в социалната мрежа "Х" - САЩ да се изтеглели и да закрият военните си бази от всички държави, които сега не искат да им помагат срещу Иран:

А междувременно системата на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS отчете пожар след иранска атака с балистични ракети срещу израелската военна база Ben Ami - ОЩЕ: "Мисля, че сме спечелили": Тръмп изключи възможността за примирие с Иран

Ивайло Ачев Отговорен редактор
