"Спечелихме": Тръмп бълнува, докато икономиката отива по дяволите, а Мерц изостря тона (ВИДЕО)

"Мисля, че спечелихме. Не искам примирие. Не установяваш примирие, когато буквално изтриваш противника от лицето на Земята". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп плюс изхвърляне как на Иран никакви военни възможности (флот, ВВС, ПВО, радари), както и изхвърлянето му, че имал 100% подкрепа какво прави в Иран според проучване на CNN ясно показват в каква орбита лети той. Орбита, която е крайно далеч от фактите - Още: Тръмп: Близо сме до постигане на целите ни, обмисляме намаляване на военните операции срещу Иран
I think we’ve won. pic.twitter.com/ptdoLg3YWI
I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. pic.twitter.com/qU3J5lUJ9I
I seem to have great support. CNN came out with a poll today that I'm at 100%.
They said they have never seen a poll like that. pic.twitter.com/UvpxIKgIAS
Колко точно далеч са светът на Тръмп и реалността – съпоставка с числа. Пазарно-имплицираните очаквания за инфлацията в САЩ за следващата 1 година сочат рекордна стойност от 2023 година насам – 5,2%. Засега потребителското изследване на Мичиганския университет сочи 3,4%, докато проучването на Федералния резерв от февруари, 2026 година, беше за 3%, но Тръмп атакува Иран на 28 февруари и тези данни не са релевантни:
И още – основните американски борсови индекси загубиха по 1-2% т.е. 1 трилион долара бяха „изтрити“. Растат и сериозно очакванията да почнат да се вдигат лихвите – първо основната в САЩ, впоследствие вероятно и в Европа. Иначе европейският сорт "Брент" затвори при цена от 112,19 за барел, докато американският лек суров петрол удържа под 100 долара за барел – 98,09 долара за барел - Още: Под условие: САЩ вдигнаха временно санкциите върху иранския петрол
🇺🇸 Around $1 trillion was wiped off the US stock market today, as major indices dropped 1–2% amid escalating Middle East tensions. pic.twitter.com/whCICIRLoD— Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
По въпроса с петрола, светът на Тръмп е следният: "Мислех, че цените ще станат много по-високи, когато направих това (атакува Иран)". А за Ормузкият проток басните на президента на САЩ не спират: "Проста военна операция е да бъде отворен, относително безопасна, но има нужда от голям обем кораби – НАТО може да ни помогне, но няма кураж":
I thought that oil prices would go much higher when I did this.pic.twitter.com/O4RtKLyY8m
It's a simple military maneuver; it's relatively safe, but you need a lot of help in the sense that you need ships, you need volume.
NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. pic.twitter.com/AWEueaAHz6
Икономически и политически реакции
Испания одобри пакет от 5 млрд. евро в помощ на икономиката си, като мерките включват сваляне на ДДС за горивата на 10%, намаление на данъците за енергетиката с 60% и субсидии от по 20 евроцента за литър бензин в транспортния, селскостопанския и риболовния сектор. Reuters предаде, че БВП на Катар ще се свие с 9% през 2026 година, след големия ирански удар по газовото предприятие "Рас Лафан".
Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц обясни, че ще опита да убеди Доналд Тръмп да дойде на посещение в Германия, но не и в средата на септември, защото тогава, на 11 септември, се навършват 15 години от атентатите срещу кулите-близнаци и Пентагона. "Не знам дали ще успея, не знам и дали някой е наистина се вълнува – за Сикрет Сървис ще е кошмар. Трябва да говоря с него този уикенд – ако ми позволите, ще му предам най-добрите ви пожелания, но сега не сме в най-добрата фаза на взаимоотношенията си", каза Мерц, общувайки с членската маса на партията си (християндемократите). Германският канцлер беше категоричен - разбиранията на MAGA (Make America Great Again) за демокрация и политика са точно противоположни на тези на Германия:
He’s not exactly on very good terms with me at the moment. pic.twitter.com/WilaKasNfw
Че САЩ и Европа са далеч от добри взаимоотношения личи и от поредното изхвърляне на сенатора-републиканец Линдзи Греъм в социалната мрежа "Х" - САЩ да се изтеглели и да закрият военните си бази от всички държави, които сега не искат да им помагат срещу Иран:
We should consider removing U.S. bases from countries who won’t let us fly from them as we confront the world’s largest state sponsor of terrorism who has been hellbent on developing a nuclear weapon and was extremely close to achieving that goal.
А междувременно системата на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS отчете пожар след иранска атака с балистични ракети срещу израелската военна база Ben Ami - ОЩЕ: "Мисля, че сме спечелили": Тръмп изключи възможността за примирие с Иран
The base hosts the IDF’s 6920th Transport Battalion and is a major storage facility.
Source: @EGYOSINT pic.twitter.com/fKkh0oYRlF