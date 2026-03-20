Любопитно:

Звезда на Лудогорец стана национал, изправя се срещу Испания и Саудитска Арабия

20 март 2026, 17:36 часа 343 прочитания 0 коментара

Един от водещите футболисти на Лудогорец през този сезон получи голямо признание за представянето си през настоящата кампания, след като бе повикан в националния отбор на родината си. Става въпрос за 24-годишния плеймейкър на „орлите“ Петър Станич. Офанзивният плеймейкър получи повиквателна от селекционера на Сърбия Велко Паунович за предстоящите контролни мачове на западните ни съседи срещу Испания и Саудитска Арабия.

Това е първа повиквателна за Петър Станич

Велко Паунович обяви имената на общо 27 футболисти, на които ще разчита в проверките с европейския шампион и арабската страна. Първият мач на Сърбия е срещу Испания като ще се състои на 27 март. Четири дни по-късно комшиите ще се изправят срещу саудитците. Това е първата повиквателна на Петър Станич за представителният тим на Сърбия. До момента халфът на Лудогорец имаше 3 двубоя за младежката формация на страната.

Халфът впечатлява с представянето си в Лудогорец

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото от сръбския Бачка Топола. Тогава разградчани платиха 1,8 милиона евро за правата му. До момента халфът се представя страхотно с екипа на „орлите“ като и изиграл общо 42 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с 14 попадения, а също така е направил и 9 асистенции. Станич е и един от водещите голмайстори в турнира Лига Европа през този сезон.

ОЩЕ: Лудогорец разпиля Спартак Варна, Чочев няма спирка в Първа лига

Бойко Димитров
