Звезда на Лудогорец стана национал, изправя се срещу Испания и Саудитска Арабия

Един от водещите футболисти на Лудогорец през този сезон получи голямо признание за представянето си през настоящата кампания, след като бе повикан в националния отбор на родината си. Става въпрос за 24-годишния плеймейкър на „орлите“ Петър Станич. Офанзивният плеймейкър получи повиквателна от селекционера на Сърбия Велко Паунович за предстоящите контролни мачове на западните ни съседи срещу Испания и Саудитска Арабия.

Велко Паунович обяви имената на общо 27 футболисти, на които ще разчита в проверките с европейския шампион и арабската страна. Първият мач на Сърбия е срещу Испания като ще се състои на 27 март. Четири дни по-късно комшиите ще се изправят срещу саудитците. Това е първата повиквателна на Петър Станич за представителният тим на Сърбия. До момента халфът на Лудогорец имаше 3 двубоя за младежката формация на страната.

🇷🇸🦅 Тим Србије за утакмице против Шпаније и Саудијске Арабије. 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/Hhlt0CNuv7 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 20, 2026

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото от сръбския Бачка Топола. Тогава разградчани платиха 1,8 милиона евро за правата му. До момента халфът се представя страхотно с екипа на „орлите“ като и изиграл общо 42 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с 14 попадения, а също така е направил и 9 асистенции. Станич е и един от водещите голмайстори в турнира Лига Европа през този сезон.

