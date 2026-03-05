Техеран: хората се питат - да избягам или да остана?

На разпространяваните от Техеран видеа се виждат спасителни екипи, които вадят жени от дълбоки няколко метра кратери под сградите. Жените са боси, плачат, разказва АРД. Тези видеа не поддлежат на независима проверка, но и други кадри показват поразените от американските и израелските ракети жилищни квартали.

Репортери на АФП са разговаряли с жител на иранската столица. "Тъкмо гледах новините, когато полилеят изведнъж се срина и цялата стая се напълни с дим. След това се изпочупиха вратите, прозорците и много от нещата ми", споделя той.

Нападения срещу военни бази и полицейски управления

По техни собствени данни Израел и САЩ са атакували основно военни цели, както и полицейски управления. Но околните жилищни квартали не са останали невредими. Мнозина се питат - да избягам или да остана?

"Честно казано, бих искал да остана. Ще остана в Техеран", казва пред АРД местен жител. "Къде да отида? Мисля, че трябва да остана в Техеран. По-добре да съм си вкъщи."

Хората не разполагат с убежища, подземни бункери няма, респективно те са изложени на нападенията напълно беззащитни. Червеният полумесец съобщава за повече от 780 убити. Правозащитната организация HRANA от своя страна информира за 225 доказани случая на убити цивилни граждани.

Почит към аятолаха и призиви за бой

Паралелно поддръжниците на режима почитат паметта на убития върховен водач аятолах Хаменей - обикалят улиците на Техеран с развети знамена. Използвайки смъртта, външният министър Абас се опита в телевизионно обръщение да повиши бойния дух: "Враговете мислеха, че неговото мъченичество ще ни срази, но то ни направи по-силни от всякога. Шиитството расте чрез кръвта - чрез кръвта на мъчениците. И напредва стъпка по стъпка".

За Иран това означава и да се насочи към съседните държави, както заяви заместник-говорителят на иранския парламент Али Никзад. АРД цитира неговите думи: "Всяка съседна държава, която сътрудничи със САЩ или с Израел при извършваните от тях нападения, ще се сблъска с безпримерна и унищожителна реакция".

До момента Иран е атакувал предимно обекти на САЩ в съседните държави: американското посолство в Саудитска Арабия бе уцелено от два дрона. САЩ призоваха гражданите си в много държави от Близкия изток да се евакуират.

Източник: Дойче веле