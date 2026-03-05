Връзван и малтретиран: Сигнал за тормоз над дете в Лясковец

13-годишно момче е изведено от социалните служби от семейната му среда. Причината са данни за тормоз от страна на бащата. Случаят е от Лясковец. Има и снимки, на които се вижда, как детето стои вързано за греда в двора на къща. Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано. То е прибрано от вуйчо му, който ще се грижи за него. Той самият отрича бащата да е упражнявал насилие над момчето.

"Нещата ще се оправят, трябва малко да влезе в пътя, да започне да спазва правила. Може някой път баща му да е викал малко повече, но понякога и самото дете си е заслужило скарването. Аз отидох и си го прибрах. Поех някакъв ангажимент", каза вуйчото в ефира на Нова телевизия. По думите му детето е добре.

Заместник-кметът на Лясковец Емилия Жилиева сподели, че са сезирани от гражданин, че детето е малтретирано, и то доста пъти. "Веднага сигнализирах кмета и отдел "Закрила на детето", каза тя и обясни, че родителите са разделени. Доскоро момчето живеело при майка си. След това обаче отишло при бащата.

"Днес се събира екип, който ще реши каква ще е съдбата на детето и как ще се работи с него. В Лясковец има Център за обществена подкрепа с добри психолози. Предполагам, че ще бъде насочено натам. Отдел „Закрила на детето“ има методика, по която работи, и ще извърви пътя. Ние, от наша страна, ще следим какво се случва и ще помагаме с каквото можем”, категорична беше Жилиева.