Секс партита, малолетни, лъскав свят: Специално за аферата “Епстийн” говори Венцислава Тафкова (ВИДЕО)

04 март 2026, 16:00 часа 433 прочитания 1 коментар

Не са само слухове. Става дума за сериозни неща. Все повече се разраства мащабът. Партита има не само в чужбина, случват се и на територията на България. Не се случват само в моделските среди, случва се с най-обикновени момичета.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” "Мис България 2020 г." Венцислава Тафкова, коментирайки големите скандали около досиетата “Епстийн” и използването на малолетни момичета за сексуални удоволствия по целия свят. Тафкова пожела да говори в предаването и да бъде безкрайно откровена по тази изключително сериозна тема.

Публичните личности много влияят на това нещо, защото младите момичета виждат едни излъскани образи в социалните мрежи. Дали са певици, актриси, моделки, няма значение. Само че те не разбират, че това е един публичен, работен образ. Аз не се будя обаче в този вид. Не излизам в този вид, сподели Тафкова.

За едно момиче, което не е в шоубизнеса обаче, много е крехка възрастта, за да осъзнае това нещо. Такива момичета лесно се впечатляват. Всички парадират със скъпи дестинации и екскурзии. Всички изглеждат маркови и излъскани, но много от тези публични личности са облечени в реплики. Тази амбиция разболява, категорична е Тафкова.

Аз се сближавам с разни хора и те ми казват: “Леле, това изобщо не е като по телевизора!”. Да продаваш тялото си, това започва първо от психиката, убедена е "Мис България 2020 г."

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

