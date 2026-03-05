Иран потвърди опит за кюрдски пробив през западната граница, заговори за "тежки загуби"

Иран на практика потвърди, че кюрдски сили са започнали военни действия срещу страната. Министерството на разузнаването заяви на 5 март, че „сепаратистки терористични групи“ са планирали да навлязат от западните граници и да извършат атаки в градски и гранични райони, възползвайки се от условията на война. Без да се назовават поименно групите, става ясно, че на запад се намира Ирак и - по-конкретно - Иракски Кюрдистан. А от иранската страна на границата живее предимно кюрдско население, което също се бунтува срещу режима.

Съвместна превантивна операция на Министерството на разузнаването и Иранската революционна гвардия е "унищожила значителна част" от позициите и капацитета на групите и им е нанесла "тежки загуби", се посочва в изявление на ведомството, цитирано от опозиционната телевизия Iran International.

Какво се знае досега?

Кюрдски сили са започнали да извършват военни действия на територията на Иран, преминавайки в западни и северни ирански провинции - такива данни се появиха снощи, като i24NEWS го предаде, позовавайки се на кюрдски източник. По негови данни - иранците евакуирали граничния град Мариван. Fox News също предаде информацията, базирайки се на американски източник, докато Axios публикува материал, в който твърди, че американският президент Доналд Тръмп е говорил с кюрдски лидери за потенциални следващи стъпки с тях по отношение на войната в Иран. i24NEWS добавя, че някои кюрдски групи били готови да си сътрудничат със САЩ и Израел.

🚨🚨🚨 Kurdish forces from Iraq launch ground offensive into Iran — media



According to i24NEWS, Kurdish forces in Iraq have begun a ground military operation against the Iranian government.



Thousands of Kurdish fighters have reportedly crossed the border and started taking… pic.twitter.com/S48HxlA0GT — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Потвърждение, че Тръмп е говорил с кюрдите, даде и прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит, специално визирайки кюрди в Северен Ирак. Но тя категорично отрече, че Тръмп се е съгласил да им дава оръжие.

Източник от иранската кюрдска опозиционна група "Комала" заяви пред изданието Rudaw, че не е вярно, че групировката е започнала сухопътна офанзива в Западен Иран. Няколко местни журналисти също потвърждават, че съобщенията за кюрдска офанзива са неверни.

Иранският външен министър Абас Арагчи се обърна към лидера на Патриотичния съюз на Кюрдистан Бафел Талабани, говорейки за "терористични движения" по общите граници и призовавайки за по-силно сътрудничество по двустранното им споразумение за сигурност. Това беше първият сигнал от Ислямската република, че наистина нещо се случва на запад.

Иран заяви освен това, че Революционната гвардия е изстреляла 3 ракети по бази на иранската кюрдска опозиция в иракското кюрдско регионално правителство близо до Сулеймания. Съобщава се за експлозии в село Зиргвез, където са чути 4 взрива, но по първоначална информация няма жертви.