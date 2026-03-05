Директор в ЦСКА: „Реакцията на Ето‘о не е приятна, важно е, че Годой се отпуши“

Вчера, на 4 март, ЦСКА постигна домакинска победа срещу Ботев Враца с 1:0. Единственият гол отбеляза Леандро Годой, а един от играчите в най-добра форма за „армейците“ – Джеймс Ето‘о, не започна срещата от първата минута, след като реагира гневно на смяната си в миналия мач на ЦСКА – загубата от Септември София с 0:2. След края на двубоя с врачани, спортният директор на „армейците“ Бойко Величков говори за реакцията на Ето‘о и важността на гола на Годой.

Бойко Величков: „Реакцията е нормална за футболист, на когото му пука“

Ето какво каза Бойко Величков за Ето‘о: „Реакцията на Джеймс Ето‘о не е приятна, но е нормална. Нормална е за футболист, на когото му пука, че отборът няма добър резултат, на футболист, на когото му пука, че има самочувствието да покаже, че той е човекът за трудните моменти. Нормална е, но е грешна разбира се. Той си понесе каквото имаше. Видяхме днес неговата реакция, която беше много важна. Влезе мотивиран с желание да помогне. Показа го и показа ефективност, разбира се.

Още: Потвърди се - ЦСКА има сериозен проблем и не трябва да си затваря очите за него

„Това са 20-25 различни характера“

Всичко това са процеси. Целият екип, който работи с играчите, се старае да управляваме тези процеси. Това са 20-25 различни характера, със своите виждания за нещата. Колкото и да се опитваме да ги обединим около ценностната система на ЦСКА, има чисто футболни неща като реакция. Виждали сме много хора да правят това, което Ето`о, но той си осъзна грешката“.

„Важно е, че Годой се отпуши“

Спортният директор на ЦСКА говори и за Годой: „Важно е, че Годой се отпуши. В конкуренцията, която имаме в състава на всички позиции, това се очаква. Тогава, когато е предпочетен единия пред другия – в случая Годой пред Питас. Очакваме да се отплати това доверие. Норламно е да не се случва всеки път, но е добър момент за Годой“.

Още: Янев направи препратка към резила и отсече: Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа